Antalya ve Alanya genelinde son haftalarda suçiçeği vakalarının arttığı bildirildi. Uzmanlar özellikle okul ve kreş çağındaki çocuklar için aileleri uyarıyor.

Antalya genelinde olduğu gibi Alanya’da suçiçeği vakalarında artış dikkat çekiyor. Son haftalarda özellikle okul ve kreş çağındaki çocuklarda görülen vakaların artması üzerine uzmanlar ailelere uyarılarda bulundu.

Suçiçeği virüsünün çok hızlı bulaşabildiğine dikkat çeken doktorlar, belirtiler görülür görülmez çocukların kalabalık ortamlardan uzak tutulması gerektiğini vurguluyor. Özellikle sınıf ortamlarında hastalığın kısa sürede yayılabildiği ifade ediliyor.

SUÇİÇEĞİ BELİRTİLERİ NELER?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şebnem Aliyeva, hastalığın çoğu zaman döküntüler ortaya çıkmadan önce farklı belirtilerle başladığını söyledi.

Aliyeva’ya göre suçiçeğinde en sık görülen belirtiler şöyle:

• Ateş

• Halsizlik ve yorgunluk

• İştahsızlık

• Vücutta kızarıklık ve su dolu kabarcıklar

Virüsün, döküntüler henüz ortaya çıkmadan bile bulaşabileceğini belirten Aliyeva, belirti gösteren çocukların kesinlikle okula veya kreşe gönderilmemesi gerektiğini ifade etti.

ENFEKSİYON RİSKİNE DİKKAT

Uzmanlar hastalık sürecinde çocukların cildinde oluşan su dolu kabarcıkların patlatılmaması gerektiğini de hatırlatıyor. Kabarcıkların patlatılması hem enfeksiyon riskini artırıyor hem de virüsün yayılmasını kolaylaştırıyor.

Düşmeyen ateş, kabarcıklarda iltihaplanma veya genel sağlık durumunda belirgin kötüleşme görüldüğünde ise vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması öneriliyor.

ALANYA’DA AİLELERE UYARI

Uzmanlar, Alanya’da artan suçiçeği vakaları nedeniyle ailelerin çocuklarının cildindeki kızarıklıkları yakından takip etmesi gerektiğini belirtiyor. Döküntüler tamamen kabuklanana kadar çocukların izolasyonda tutulması, hastalığın yayılmasını önlemek açısından önem taşıyor.

Özellikle okul ve kreş çağındaki çocuklarda görülen vakalar nedeniyle ailelerin dikkatli olması isteniyor. Virüsün temas ve solunum yoluyla kolayca bulaşabildiği biliniyor.