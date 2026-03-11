Galatasaray Liverpool Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maç sonucu Avrupa futbolunun gündemine oturdu. Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul’da oynanan mücadelede İngiliz devi Liverpool’u 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.

Karşılaşmanın ardından spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Sports Digitale YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede hem maçı hem de Galatasaray’ın Liverpool karşısındaki tur ihtimali hakkında dikkat çeken yorumlarda bulundu.

"BUGÜNLER İÇİN KURULMUŞ BİR KADRO"

Dilmen, Galatasaray kadrosunun özellikle Avrupa hedefi için oluşturulduğunu belirterek sarı-kırmızılı takımın fiziksel gücüne dikkat çekti.

“Galatasaray devre arasından itibaren bugünler için kurulmuş bir kadro gibi. Savunma hattı uzun boylu ve fiziksel olarak güçlü. Bu tür büyük maçlarda yedek kulübenin kalitesi de çok önemli.”

Deneyimli yorumcu, takımın mücadele gücünün yüksek olduğuna da vurgu yaptı.

"HERKES TORREIRA KADAR MÜCADELE ETTİ"

Orta saha performansına değinen Dilmen, özellikle takım savunmasının dikkat çektiğini söyledi.

“Torreira’yı hep konuşuyoruz ama bu maçta herkes Torreira kadar mücadele etti. Bu tür maçlarda rotasyon değil, sahadaki grubun birlikte oynaması belirleyici oluyor.”

Dilmen ayrıca Barış Alper Yılmaz’ın Şampiyonlar Ligi performansı için de ayrı bir parantez açtı.

“Barış Alper son birkaç maçta rakip savunmayı bozuyor. Rakiplere kart gördürüyor, dengelerini bozuyor. Böyle oyuncular büyük maçlarda ciddi fark yaratır.”

RIDVAN DİLMEN TUR İHTİMALİNİ AÇIKLADI

Deneyimli yorumcu, rövanş öncesi Galatasaray’ın Liverpool karşısındaki tur ihtimali için yüzdelik bir tahmin paylaştı.

“Sonuçta Liverpool deplasmanı kolay değil. Seyirci ve pres faktörü olacak. Ama 1-0 çok değerli bir skor. Eğer maç 0-0 olsaydı Liverpool için 60’a 40 derdim. Şimdi ise yüzde 55’e 45 Galatasaray diyorum.”

Rövanş mücadelesi İngiltere’de oynanacak ve turu geçen takım Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselecek.