Ticaret Bakanlığı tarafından Ramazan ayı nedeniyle 81 ilde başlatılan gıda ve fiyat denetimleri Antalya’da da yoğun şekilde sürdürülüyor. Denetimler kapsamında haksız fiyat artışı nedeniyle incelenen 182 firmanın tamamında usulsüzlük tespit edildi.

Antalya İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesinde bir zincir markette fiyat etiketleri ve raflardaki ürünleri detaylı şekilde kontrol etti. Denetimde farklı reyonlardan rastgele seçilen ürünler alışveriş sepetine konuldu ve kasadan geçirilerek raf fiyatları ile kasa fiyatları karşılaştırıldı. Yapılan incelemede söz konusu markette herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmedi.

1 MİLYON 530 BİN ÜRÜN DENETLENDİ

Antalya İl Ticaret Müdürlüğü tarafından 2026 yılı içinde kent genelinde 7 bin 950 firmada toplam 1 milyon 530 bin ürün denetlendi.

Bu denetimler kapsamında:

5 bin 161 markette 1 milyon 407 bin 272 ürün incelendi. 354 firmada 1016 ürün için toplam 4 milyon 36 bin lira ceza kesildi.

2 bin 104 kafe ve restoranda 123 bin 52 ürün kontrol edildi. Aykırılık tespit edilen 183 ürün nedeniyle 10 firmaya 727 bin 59 lira idari para cezası uygulandı.

685 fırında 714 ürün incelendi. Yapılan kontrollerde fırınlarda herhangi bir aykırılık tespit edilmedi.

Haksız Fiyat Artışına Yakın Takip

Öte yandan haksız fiyat artışı kapsamında 182 firmada toplam 15 bin 848 ürün incelendi. Yapılan incelemelerde söz konusu firmaların tamamında haksız fiyat artışı tespit edildi ve firmalar yaptırım uygulanması için Ticaret Bakanlığı’na bildirildi.

“FIRSATÇILIK VE STOKÇULUĞA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Denetimlerin ardından açıklama yapan Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, özellikle Ramazan ayında temel gıda ürünleri üzerinde yoğunlaşan kontrollerin devam ettiğini belirtti.

Özşahan, “Ramazan ayında da her zaman yaptığımız gibi temel gıda maddeleri üzerine denetimlerimizi sürdürüyoruz. Kafe, restoran ve fırınlarda menü ve fiyat etiketi kontrolleri yapıyoruz. Marketlerde ise fırsatçılık ve stokçulukla mücadele kapsamında 3 aylık geriye dönük fiyat listelerini inceliyoruz ve Bakanlığımıza iletiyoruz” dedi.

Özşahan ayrıca vatandaşların da denetim sürecine katkı sağlayabileceğini belirterek, mobil uygulama üzerinden barkodla ürün denetimi yapılabileceğini ve haksız fiyat artışlarının Alo 175 Tüketici Hattı üzerinden bildirilebileceğini söyledi.