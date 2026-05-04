Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi kapsamında Azerbaycan’a giden heyette, ALTSO Meclis Üyesi ve Gökce Otomotiv’in genç patronu Mehmet Özal Gökce de yer aldı. Program, Alanya iş dünyasının uluslararası bağlantılarını güçlendirme hedefiyle gerçekleştirildi.

İş dünyası açısından yeni fırsatların değerlendirildiği gezide, özellikle ticari iş birlikleri ve yatırım olanakları ön plana çıktı. Bu tür organizasyonlar, Alanya’daki işletmelerin dış pazarlara açılmasında önemli bir rol oynuyor.

BAKÜ’DE YOĞUN TEMAS TRAFİĞİ

Heyetle birlikte Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye giden Mehmet Özal Gökce, program kapsamında çeşitli iş insanları ve kurum temsilcileriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmelerde, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi adına fikir alışverişinde bulunuldu.

Özellikle otomotiv ve yan sanayi alanında faaliyet gösteren firmalar açısından Azerbaycan pazarının sunduğu imkanlar değerlendirildi.

HEM TİCARET HEM KÜLTÜREL ETKİLEŞİM

Yoğun iş görüşmelerinin yanı sıra heyet üyeleri, Bakü’nün tarihi ve modern yapısını yakından inceleme fırsatı da buldu. Şehirde gerçekleştirilen ziyaretler, programın kültürel boyutunu da güçlendirdi.

Alanya ile Bakü arasında kurulabilecek olası iş birliklerinin yanı sıra, turizm ve ticaret bağlantılarının artırılması da gündemde yer aldı.

ALANYA İŞ DÜNYASI İÇİN STRATEJİK ADIM

ALTSO’nun organizasyonuyla gerçekleştirilen bu tür yurt dışı programlar, Alanya’daki işletmelerin küresel pazarlara entegrasyonu açısından önem taşıyor. Mehmet Özal Gökce’nin katılım sağladığı temaslar, bölgedeki girişimciler için yeni fırsatların kapısını aralayabilecek nitelikte değerlendiriliyor.

Programın, önümüzdeki süreçte Alanya-Azerbaycan ticari ilişkilerine somut katkı sunması bekleniyor.Cemali AYDINOĞLU