​Antalya’da 2014 yılından bu yana "geçiş süreci" kapsamında uygulanan indirimli su tarifesi için yolun sonuna gelindi.

ASAT Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, ilgili mevzuatın tanıdığı sürenin 31 Aralık 2025 tarihinde dolması ve merkezi hükümet tarafından yeni bir uzatma kararı alınmaması sebebiyle, köyden mahalleye dönüşen bölgelerde faturalar artık normal tarifeden kesilecek.

​ŞEHİR MERKEZİNEDE KIRSALDA AYNI TARİFE

​Daha önceki uygulamada, büyükşehirlerde uygulanan mesken tarifesinin sadece %25'i faturalandırılıyordu. Örneğin; merkezde 1 m³ suyun bedeli 4 TL iken, köy statüsündeki mahallelerde bu rakam 1 TL olarak uygulanıyordu. Mart ayı itibarıyla bu bölgelerdeki aboneler de il genelindeki standart mesken tarifesi (4 TL örneği üzerinden tam ücret) üzerinden ödeme yapacak.

​ASAT: "YASAL ZORUNLULUK, YENİ BİR KARAR DEĞİL"

​Konuyla ilgili ASAT'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

​"Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına iki aylık süreç dikkatle takip edilmiş, ancak ilgili bakanlıklar tarafından süre uzatımı yapılmamıştır. Mart ayı itibarıyla faturalar il genelindeki mesken tarifesi üzerinden düzenlenecektir. Bu uygulama yeni bir karar olmayıp, yürürlükteki mevzuatın bir gereğidir."

Uygulama Mart ayı fatura döneminden itibaren geçerli olacak.

