Alanya’da 28 Şubat Cumartesi günü planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Elektrik dağıtım şirketinin bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında yapılacağı belirtilen kesintinin, belirli mahalle ve sokakları kapsaması bekleniyor.



Yetkililer, çalışmaların enerji altyapısını güçlendirme ve olası arızaların önüne geçme amacı taşıdığını bildirdi. Kesinti süresince vatandaşların tedbirli olması ve özellikle elektronik cihazlarını koruma altına alması öneriliyor.

HANGİ MAHALLELER ETKİLENECEK?



28 Şubat Alanya elektrik kesintisinin, planlı bakım çalışması yapılacak trafo ve hat güzergâhlarında uygulanacağı bildirildi.

Kesintiden etkilenecek bölgelerin tam listesi:



Kesinti Tarihi : 2026-02-28 09:30:00 - 16:30:00



Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ ALACAMİ UÇURMAK,MERKEZ BEYRELİ Mah. BEYRELİ YAYLASI,MERKEZ FAKIRCALI Mah. AKSU Sk.,MERKEZ FAKIRCALI Mah. SARIPINAR Sk.,MERKEZ FAKIRCALI SARIPINAR,MERKEZ FAKIRCALI SOLAKLI,MERKEZ GÜMÜŞKAVAK,MERKEZ GÜMÜŞKAVAK Mah. GÜMÜŞKAVAK YAYLASI Sk.,MERKEZ GÜMÜŞKAVAK Mah. KİRLİK Sk.,MERKEZ HOCALAR Mah. SÖĞÜT CEVİZLİ-,MERKEZ KARAPINAR Mah.,MERKEZ MAHMUTLAR -,MERKEZ MAHMUTLAR Mah. CİNDİ YAYLASI,MERKEZ MAHMUTLAR Mah. KEŞBELENİ YAYLASI,MERKEZ UĞRAK Mah. ADA-146 / PAR-4,MERKEZ UĞRAK Mah. UĞRAK YAYLASI,MERKEZ YALÇI,MERKEZ YAYLAKONAK Mah. AVLA Sk.,MERKEZ YAYLAKONAK Mah. AVLA Sk. AVLA YAYLASI,MERKEZ YAYLALI Mah. BOYALI YAYLASI,MERKEZ YAYLALI Mah. YAYLALI YAYLASI Sk.,MERKEZ YAYLALI YAYLALI YAYLASI,MERKEZ YEŞİLÖZ YEŞİLÖZ GÖDÜRE,MERKEZ ÇAMLICA Mah. GOZLAR YAYLASI,MERKEZ ÇAMLICA Mah. KOZLAR YAYLASI,MERKEZ ÖZVADİ Mah. GÖDÜRE Sk.,MERKEZ ÖZVADİ Mah. KÖYİÇİ MEVKİİ,MERKEZ İMAMLI GÖDÜRE (MERKEZ),MERKEZ İMAMLI GÖDÜRE(BÜK),MERKEZ İMAMLI Mah. GÖDÜRE(BÜK),MERKEZ İMAMLI Mah. GÖDÜRE(BÜK) Sk.,MERKEZ ŞIHLAR,MERKEZ ŞIHLAR Mah.;ANTALYA,GAZİPAŞA,MERKEZ ŞAHİNLER BEREM KIZILGÜNEY,MERKEZ ŞAHİNLER Mah. BEREM KIZILGÜNEY Sk.,MERKEZ ŞAHİNLER Mah. UZUN PİLADAN KIZILGÜNEY Sk. bölgeleri



Kesinti Nedeni : Yatırım Çalışması

Kesinti Tarihi : 2026-02-28 09:00:00 - 16:00:00



Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ KARGICAK 252.,MERKEZ KARGICAK Mah. 252. Sk.,MERKEZ KARGICAK Mah. 254. Sk.,MERKEZ KARGICAK RIŞVANLI bölgeleri



Kesinti Nedeni : Yatırım Çalışması

Kesinti Tarihi : 2026-02-28 09:30:00 - 16:30:00



Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ ŞEKERHANE 1127/2,MERKEZ ŞEKERHANE Mah. ÇİNAL Sk.,MERKEZ ŞEKERHANE ÇİNAL bölgeleri



Kesinti Nedeni : Yatırım Çalışması