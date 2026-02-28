ABD ve İsrail saldırılarının ardından İran, Seccil adlı orta menzilli balistik füzeyi kullandığını duyurdu. Bölgedeki gerilim askeri ve siyasi boyutuyla büyüyor.

İRAN’DAN KARŞILIK: SECCİL FÜZESİ AÇIKLAMASI

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı kapsamlı operasyonların ardından İran ordusu, “Seccil” adlı balistik füzenin devreye sokulduğunu açıkladı. Tahran yönetimi sabah saatlerinde yaklaşık 10 ABD üssünü hedef aldığını duyurdu. Bölgedeki bazı başkentlerde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. İranlı askeri yetkililer, düşman hedeflerine Seccil balistik füzesi fırlatıldığını belirtti. Füzenin isminin, İslam tarihindeki Fil Vakası’na atıfla “pişmiş çamur” anlamına geldiği ifade edildi. Bu tercih, askeri olduğu kadar sembolik bir mesaj olarak da değerlendiriliyor.

SECCİL FÜZESİNİN ÖZELLİKLERİ

Seccil’in yaklaşık 650 kilogram savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip olduğu bildiriliyor. Uzman değerlendirmelerine göre bu ağırlık, orta menzilli karadan karaya füzeler açısından ciddi bir yıkım gücü anlamına geliyor. Füzenin katı yakıt teknolojisi kullanması, depolama süresini uzatırken aynı zamanda daha hızlı ateşleme ve tepki süresi sağlıyor. Bu özellik, sıvı yakıtlı sistemlere kıyasla operasyonel avantaj oluşturuyor.

HİZBULLAH’TAN DAYANIŞMA MESAJI

Lübnan merkezli Hizbullah, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına karşı İran ile dayanışma mesajı yayımladı. Ancak örgüt, İsrail’e yönelik olası bir askeri katılım konusunda net bir açıklama yapmadı. Lübnan Başbakanı Nawaf Salam ise ülkesinin yeni bir çatışma ortamına sürüklenmesini kabul etmeyeceklerini söyledi. İsrail tarafı ise Hizbullah’ın doğrudan müdahil olması halinde Lübnan’ı hedef alabilecekleri yönünde mesaj verdi.

NETANYAHU–TRUMP GÖRÜŞMESİ

İsrail Başbakanlık Ofisi, Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi gerçekleştiğini doğruladı. Görüşmenin içeriğine ilişkin detay paylaşılmadı. Bu arada İran’ın 11. füze saldırısına başladığı öne sürüldü. Gündüz saatlerinde İsrail’in saldırısında vurulan bir ilkokulda hayatını kaybeden çocukların sayısının 85’e yükseldiği açıklandı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, saldırıyı “barbarca” olarak nitelendirdi. Ayrıca İran Devrim Muhafızları’nın Hürmüz Boğazı’ndan gemi geçişine izin verilmeyeceği yönünde telsiz anonsu yaptığı bildirildi.

İSRAİL’DEN “ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ” AÇIKLAMASI

İsrailli askeri yetkililer, saldırılarda birkaç İranlı yetkilinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ancak isim bilgisi paylaşılmadı. İsrail ordusu ayrıca İran’daki bazı füze fırlatma rampalarına yönelik operasyon düzenlediklerini ve İran’dan havalanan bazı hava araçlarını düşürdüklerini duyurdu. Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilirken, gerilimin daha geniş çaplı bir çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceği belirsizliğini koruyor.