​İsrail, İran’ın olası saldırı hazırlıklarını gerekçe göstererek Tahran’a yönelik geniş kapsamlı bir operasyon başlattı. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, harekatın "tehditleri yerinde yok etmek" amacıyla başlatıldığını duyurdu.

​TAHRAN’DA HAREKETLİ DAKİKALAR

​Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İran’ın başkenti Tahran’da sabah saatlerinde ardı ardına şiddetli patlamalar meydana geldi. Patlamaların şehrin stratejik noktalarına yakın bölgelerde yoğunlaştığı bildirildi.

​BAKAN KATZ: "ÖNLEYİCİ SALDİRİ BAŞLATTIK"

​Saldırıya ilişkin resmi açıklama İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’dan geldi. Katz, İsrail’e yönelik oluşabilecek doğrudan tehditleri ortadan kaldırmak ve İran’ın saldırı kapasitesini kırmak amacıyla bu "önleyici saldırı" kararının alındığını belirtti. Katz, operasyonun hedeflerine ulaştığını vurguladı.

​ABD FAKTÖRÜ VE "İKİNCİ DALGA" UYARISI

​İsrail Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada operasyon stratejisine dair ipuçları vermişti. Yapılan planlamaya göre:​ İsrail, tehditleri bertaraf etmek için saldırıyı başlatan taraf olacaktı.

​Eğer İran bu saldırıya askeri bir yanıt verirse, ABD’nin doğrudan devreye gireceği ve İsrail’in yanında operasyonlara katılacağı daha önce ilan edilmişti.

