Serik’te Gedik Kavşağı’nda sabah saatlerinde iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 sürücü yaralandı, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Antalya’nın Serik ilçesinde D400 karayolunda meydana gelen trafik kazası sabah saatlerinde büyük paniğe yol açtı. Gedik Kavşağı’nda iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda ciddi maddi hasar oluştu.

KAZA D400 GEDİK KAVŞAĞI’NDA OLDU

Kaza, saat 09.00 sıralarında Antalya–Alanya D400 karayolu Gedik Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Metin B. yönetimindeki 34 AR 9341 plakalı otomobil ile Dursun U. idaresindeki 06 BMZ 626 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışma o kadar şiddetliydi ki, her iki araçta da ağır hasar oluştu. Sabah trafiğinin yoğun olduğu saatlerde yaşanan kaza nedeniyle bölgede kısa süreli araç kuyrukları oluştu.

SÜRÜCÜ ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

Kazada yaralanan sürücülerden Dursun U., çarpışmanın ardından araç içerisinde sıkıştı. O anlar çevredeki vatandaşları da endişelendirdi. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Bir anlık dikkatsizlik mi, kavşakta hız mı… Net değil.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ARAÇLAR PERT OLDU

Kaza sonrası araçların ön kısımlarında büyük hasar oluştu. D400 karayolu üzerinde yaşanan bu tür kavşak kazaları, özellikle sabah işe gidiş saatlerinde sürücüler için risk oluşturuyor. Bölgeyi kullanan vatandaşlar kavşakta sinyalizasyon ve hız denetimlerinin artırılmasını istiyor.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.