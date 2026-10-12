Autoevolution'ın aktardığı habere göre Skoda, direksiyon kontrolünün kaybedilmesine yol açabilecek bir korozyon tehlikesi nedeniyle küresel çapta yaklaşık 1,7 milyon aracı geri çağırma kararı aldı. Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi (KBA) sistemine 17091R referans numarasıyla işlenen karar, Kasım 2015 ile Ağustos 2026 tarihleri arasında üretilen modelleri kapsıyor.

Sorunun temelinde, direksiyon mekanizmasını şasiye bağlayan cıvatanın yollardaki tuz ve nem etkisiyle zaman içinde korozyona uğraması yatıyor. Zayıflayan parçanın kırılması halinde direksiyon hakimiyetinde ani değişimler yaşanabiliyor. Şirket verilerine göre, bugüne kadar bu arızadan kaynaklanan herhangi bir kaza veya maddi hasar kayıtlara geçmedi.

HANGİ MODELLER RİSK ALTINDA?

Geri çağırma işlemi markanın en bilinen Octavia, Superb, Karoq ve Kodiaq modellerini içeriyor. Sadece Almanya'da bu kapsamda 370 bin 347 araç bulunuyor. Aynı MQB platformunu paylaşan Volkswagen, Audi ve SEAT markalarındaki bazı modeller için de benzer güvenlik tedbirleri devreye alındı.

ARAÇ SAHİPLERİ NE YAPMALI?

Belirtilen tarihler arasında üretilen bir Skoda modeline sahip olan kullanıcıların, araçlarının şasi numarasıyla yetkili servislere başvurması gerekiyor. Servislerde yapılacak incelemelerin ardından, risk taşıyan cıvatalar korozyona karşı daha dirençli yeni parçalarla değiştirilecek.