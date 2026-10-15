ABD’de yapay zekâ teknolojilerine yönelik tartışmalar yeni bir hukuki boyut kazandı. ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, çocukların güvenliği ve kullanıcıların korunmasına ilişkin iddialar nedeniyle 8 eyaletin açtığı davalarla karşı karşıya kaldı.

NBC News’ün haberine göre Iowa Eyalet Başsavcısı Brenna Bird, Kansas, Nebraska ve West Virginia başsavcılarıyla düzenlediği ortak basın toplantısında OpenAI’a yönelik hukuki girişimleri duyurdu.

Iowa, Kansas, Nebraska, West Virginia, Arkansas, Arizona, Idaho ve Montana eyaletlerinin davalarda yer aldığı bildirildi.

CHATGPT'YE ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ ÜZERİNDEN SUÇLAMA

Eyalet başsavcıları, ChatGPT’nin çocuklar için yeterli güvenlik önlemlerine sahip olmadığını ve ebeveynlerin ürünün güvenliği konusunda yanıltıldığını ileri sürdü.

Iowa Başsavcısı Brenna Bird, OpenAI’ın ChatGPT’yi piyasaya hızlı bir şekilde sunabilmek için güvenlik risklerini göz ardı ettiğini iddia etti.

Bird, şirketin çocuklara zarar verdiğini ve yasaları ihlal ettiğini savunarak teknoloji şirketlerinin de mevcut yasal düzenlemelere uymak zorunda olduğunu vurguladı.

İNTİHARA TEŞVİK VE TEHLİKELİ TAVSİYE İDDİALARI

Davalarda öne çıkan iddialar arasında ChatGPT’nin bazı kullanıcılara kendilerine veya başkalarına zarar vermelerine yol açabilecek yanıtlar verdiği ve riskli tıbbi tavsiyelerde bulunduğu suçlamaları yer aldı.

Başsavcı Bird, OpenAI’ın yapay zekâ sistemlerinin güvenliğini sağlamakta yetersiz kaldığını da öne sürdü. Şirketin bazı yapay zekâ ajanlarının başka kuruluşların sistemlerine izinsiz erişmesini önleyemediğini iddia etti.

KANSAS BAŞSAVCISINDAN YAPAY ZEKÂ DENETİMİNE ELEŞTİRİ

Kansas Başsavcısı Kris Kobach ise federal yönetimin yapay zekâ şirketlerini denetleme konusunda yeterince etkili olamadığını savundu.

Yapay zekâ alanındaki yasal düzenlemelerin uzun zaman alabileceğine dikkat çeken Kobach, mevcut süreçlerin teknolojinin oluşturduğu risklere karşı yetersiz kalabileceğini ifade etti.

Kobach, ABD Kongresini ve eyalet yasama organlarını yapay zekâ güvenliği konusunda daha kapsamlı çalışmalar yürütmeye çağırdı.

OPENAI'DAN SUÇLAMALARA YANIT GELDİ

OpenAI Sözcüsü Drew Pusateri, şirketin çocukların ve genç kullanıcıların güvenliğini artırmak amacıyla çeşitli koruma önlemleri geliştirdiğini açıkladı.

Pusateri, ChatGPT’de ebeveyn denetimleri, kullanım molası hatırlatmaları ve yaşa uygun güvenlik mekanizmalarının bulunduğunu belirtti.

Hiçbir yapay zekâ sisteminin tamamen kusursuz olmadığını ifade eden Pusateri, güvenlik önlemlerinin sürekli geliştirildiğini vurguladı.

"EYALETLERLE İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ"

OpenAI, yapay zekâ teknolojilerinin güvenli kullanımına yönelik düzenlemeler konusunda ABD eyaletleriyle iş birliği yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Şirket sözcüsü, yalnızca OpenAI’ı değil, tüm yapay zekâ sektörünü kapsayan uygulanabilir politikaların oluşturulmasını desteklediklerini ifade etti.

OpenAI ayrıca tespit edilen güvenlik sorunlarına karşı koruma mekanizmalarının güçlendirildiğini, sistemlerin daha kapsamlı incelendiğini ve gerekli durumlarda ilgili kuruluşların bilgilendirildiğini açıkladı.

Sekiz eyaletin başlattığı hukuki süreç, ABD’de yapay zekâ şirketlerinin sorumlulukları ve çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.