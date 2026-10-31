Türkiye genelinde inşaat sektöründe yaşanan mali dalgalanmalar devam ederken, Balıkesir merkezli Özdemir Turizm ve Ticaret AŞ (Özyatırım) konkordato talebinde bulundu. Balıkesir Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından yayımlanan karara göre, 1986 yılından bu yana Edremit Körfezi'nde faaliyet gösteren şirkete 27 Ekim 2026 itibarıyla 3 aylık geçici mühlet verildi.

Yaklaşık 40 yıllık geçmişi bulunan şirket; Akçay, Altınoluk, Güre ve Küçükkuyu bölgelerinde hayata geçirdiği konut ve villa projeleriyle biliniyor. Şirketin halihazırda yapımı süren iki büyük yatırımı bulunuyor. Bunlar arasında 1.509 metrekarelik alanda inşa edilen 6 villalık Güre Konakları ve 5 bin 205 metrekarelik alanda yükselen 48 dairelik Özdemir Panorama projeleri yer alıyor. Konkordato sürecinin başlamasıyla birlikte, 2024 ve 2025 yıllarında temeli atılan bu projelerin teslim süreçleri de mahkeme gözetimine girmiş oldu.

ÜÇ KİŞİLİK KOMİSER HEYETİ ATANDI

Şirketin mali tablosunu düzeltmek amacıyla yaptığı başvuru sonrası mahkeme, süreci denetlemek üzere üç kişilik bir komiser heyeti görevlendirdi. Mali müşavir Tuncay Şimşek, hukukçu Murat Somuncuoğlu ve bağımsız denetçi Ahmet Dalyan'dan oluşan heyet, geçici mühlet boyunca şirketin tüm finansal faaliyetlerini ve borç ödeme kapasitesini inceleyecek.

ALACAKLILAR İÇİN İTİRAZ SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Geçici mühlet kararı, şirketin iflas ettiği anlamına gelmiyor ancak alacaklılar için kritik bir hukuki takvim başlatıyor. Mahkeme kararına göre, alacaklı konumundaki kişi ve kurumların kararın ilanından itibaren 7 günlük kesin süre içinde itiraz hakkı bulunuyor. İtiraz eden taraflar, konkordato şartlarının oluşmadığını delilleriyle sunarak talebin reddini isteyebilecek. Şirketin geleceğini belirleyecek ön inceleme duruşması ise 20 Ocak 2027 tarihinde gerçekleştirilecek.