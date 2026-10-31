İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yaşanan silahlı olay, mahallede hareketli dakikalara neden oldu. Telsiz Mahallesi'nde esnaflık yapan İsmail A.'nın, bir süredir haraç talebiyle tehdit edildiği öne sürüldü.

İddiaya göre şüpheli, İsmail A.'nın iş yerinin önüne gelerek silahla ateş açtı. Saldırının ardından kaçmaya başlayan şüpheli ile esnaf arasında kovalamaca yaşandı.

SALDIRGANI KOVALAYIP KENDİ SİLAHIYLA YARALADI

İş yeri önünde ateş açılmasının ardından İsmail A., kaçmaya çalışan şüphelinin peşine düştü.

Yaşanan kovalamaca sırasında esnafın, şüpheliyi kendi silahıyla yaraladığı bildirildi.

Silah seslerinin duyulmasının ardından çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI ŞÜPHELİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan şüpheliye ilk müdahaleyi yaptı.

Şüpheli, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

İş yeri sahibi İsmail A. ise olayla ilgili ifadesinin alınması amacıyla polis merkezine götürüldü.

KOVALAMACA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler de ortaya çıktı.

Görüntülerde, İsmail A.'nın peşinden koştuğu şüphelinin kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Olayın nasıl başladığı, silahın nasıl ele geçirildiği ve tarafların karşılıklı iddialarıyla ilgili ayrıntıların yapılacak incelemeler sonucunda netleşmesi bekleniyor.

HARAÇ VE TEHDİT İDDİALARI ARAŞTIRILIYOR

Olayın arka planında bulunduğu ileri sürülen haraç talebi ve tehdit iddiaları da gündeme geldi.

Esnafın kendisinden para istendiği yönündeki iddiaları ile silahlı saldırının bağlantısının belirlenmesi için olayın tüm yönleriyle araştırılması bekleniyor.

Şüphelinin hastanedeki tedavisi sürerken, olayın hukuki boyutunun yapılacak incelemelerle açıklığa kavuşması bekleniyor.