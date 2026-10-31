Kepez'de uyuşturucu madde ticareti ve dağıtımına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında narkotik ekipleri harekete geçti. Düzenlenen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı.
NARKOTİK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente getirilen uyuşturucu maddelerin satışını ve dağıtımını yaptıkları belirlenen M.S.K. ve O.Ü. isimli şüphelileri takibe aldı.
Yürütülen çalışmaların ardından Kepez'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
15 POŞETTE 7 KİLO 500 GRAM ESRAR BULUNDU
Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda, 15 ayrı poşet içerisinde toplam 7 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından M.S.K. ve O.Ü. adliyeye sevk edildi.
Adli makamlara çıkarılan şüphelilerden M.S.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. O.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.