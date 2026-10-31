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Adli makamlara çıkarılan şüphelilerden M.S.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. O.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından M.S.K. ve O.Ü. adliyeye sevk edildi.

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Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente getirilen uyuşturucu maddelerin satışını ve dağıtımını yaptıkları belirlenen M.S.K. ve O.Ü. isimli şüphelileri takibe aldı.

Kepez'de uyuşturucu madde ticareti ve dağıtımına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında narkotik ekipleri harekete geçti. Düzenlenen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı.

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