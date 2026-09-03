A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda kritik bir mücadeleye çıkıyor. Grup aşamasını ikinci sırada tamamlayan ve son 16 turunda Azerbaycan'ı set vermeden eleyen Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi Almanya oldu.

Türkiye ile Almanya arasındaki mücadele, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmada kazanan ekip adını yarı finale yazdıracak.

TÜRKİYE-ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Almanya çeyrek final karşılaşması 3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Karşılaşmayı Bulgar hakem Vanya Parvanova ile Polonyalı hakem Bartlomiej Adamczyk yönetecek.

TÜRKİYE-ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları'nın Almanya karşısındaki kritik çeyrek final mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİ?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Milliler bu turda Azerbaycan ile karşılaştı ve rakibini 3-0 mağlup ederek çeyrek final biletini aldı.

Türkiye, grup aşamasında Almanya ile de karşı karşıya gelmiş ve mücadeleyi 3-1 kazanmıştı. Filenin Sultanları, çeyrek finalde aynı rakibi bir kez daha mağlup ederek üst üste 6'ncı kez Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

ALMANYA BELÇİKA'YI ELEYEREK GELDİ

Almanya ise grup aşamasını dördüncü sırada tamamladı. Alman ekibi son 16 turunda Belçika'yı 3-2 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Bu nedenle çeyrek final mücadelesinin hem Türkiye hem de Almanya açısından büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor.

YARI FİNALDE RAKİP KİM OLACAK?

Türkiye-Almanya karşılaşmasının galibi, yarı finalde Sırbistan-Yunanistan eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

Ev sahibi avantajını da arkasına alacak Filenin Sultanları, Almanya engelini aşarak Avrupa Şampiyonası'nda kupaya bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.