Milyonlarca vatandaşı ve kamu çalışanını yakından ilgilendiren kritik ulaşım düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarının sunduğu hizmetlerden indirimli veya bedelsiz yararlanacak kişileri belirleyen yeni karar kapsamında, iki önemli meslek grubuna daha toplu ulaşım kapıları sonuna kadar ücretsiz açıldı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Alınan bu sürpriz ve sevindirici kararla birlikte, Ticaret Bakanlığı bünyesinde görev yapan gümrük muhafaza memurları ile Tarım ve Orman Bakanlığı çatısı altındaki orman muhafaza memurları için yepyeni bir dönem resmen başladı. Bugünden itibaren geçerli olacak yasal düzenleme sayesinde, söz konusu personeller belediyelere ait toplu taşıma hizmetleri için hiçbir ücret ödemeyecek.

ALANYA ULAŞIMINDA DA GEÇERLİ OLACAK

Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte, gözler turizmin başkenti Alanya'daki şehir içi ulaşım ağına çevrildi. Alanya ve çevresindeki gümrük noktaları ile ormanlık alanlarda yoğun mesai harcayan muhafaza memurları, ilçedeki belediye otobüslerini artık bedelsiz kullanabilecek. Sadece otobüslerle sınırlı kalmayan bu geniş çaplı hak; büyükşehirlerdeki metro, tramvay ve benzeri tüm belediye iştiraki raylı sistemleri de kapsıyor.

SÜRE SINIRI BELLİ OLDU: 2027'YE KADAR KESİNTİSİZ

Memurlar arasında büyük memnuniyet yaratan bu kritik muafiyet hakkının geçerlilik süresi de kararnamede net bir şekilde ifade edildi. İlgili bakanlıklara bağlı çalışan orman ve gümrük muhafaza personeli, sağlanan bu dev ücretsiz seyahat imkanından 31 Aralık 2027 tarihine kadar kesintisiz olarak yararlanmaya devam edecek.