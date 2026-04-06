Bir dönem sınıfta çekilen videolarıyla gündeme gelen Fidan Atalay, öğretmenlik mesleğini bırakarak dijital içerik üreticiliğine yöneldi. Özellikle KPSS’ye hazırlanan öğrencilere ekonomi alanında İngilizce dersler veren Atalay’ın bu kararı, eğitim camiası ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

ÖĞRETMENLİKTEN DİJİTAL İÇERİK ÜRETİCİLİĞİNE GEÇİŞ

Edinilen bilgilere göre Atalay, sosyal medyada yakaladığı popülerliğin ardından ders vermeyi bıraktı. Kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Atalay’ın, içerik üretimini profesyonel bir modele taşıyarak abonelik sistemine geçtiği ifade ediliyor.

Bu değişim, özellikle öğretmenlikten influencerlığa geçiş konusunu yeniden gündeme taşırken, eğitim sektöründe çalışanlar açısından da dikkat çekici bir örnek olarak değerlendiriliyor.

ABONELİK SİSTEMİYLE YÜKSEK GELİR İDDİASI

İddialara göre Atalay, Instagram üzerinden kurduğu abonelik sistemiyle takipçilerine özel içerikler sunuyor. Mevcut verilere göre yaklaşık 12 bin 100 aboneye ulaştığı belirtilen sistemde, aylık abonelik ücretinin 79,99 TL olduğu ifade ediliyor.

Bu rakamlar üzerinden yapılan hesaplamalarda Atalay’ın aylık gelirinin 968 bin TL seviyesine yaklaştığı öne sürülüyor. Söz konusu gelir, sosyal medyada en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

33 yaşındaki Atalay’ın kısa sürede ulaştığı bu gelir seviyesi, kullanıcılar arasında farklı yorumlara neden oldu. Kimi kullanıcılar bu başarıyı dijital girişimcilik örneği olarak değerlendirirken, bazıları ise eğitim alanından uzaklaşılmasını eleştirdi.

Özellikle sosyal medya abonelik sistemiyle gelir elde etme modeli, son dönemde Türkiye’de giderek yaygınlaşırken, Atalay’ın hikâyesi bu dönüşümün çarpıcı örneklerinden biri olarak öne çıktı.

Antalya ve Alanya gibi turizm merkezlerinde yaşayan gençler açısından da bu tür dijital gelir modelleri, alternatif kazanç yolları arasında daha sık konuşulmaya başladı.