Süper Lig’in 18. haftasında nefes kesen bir mücadeleye sahne olan Alanya’da, sarı-lacivertli ekip kritik 3 puanı hanesine yazdırdı ancak dönüş yolu kapandı. Alanyaspor karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2’lik skorla galip ayrılan Fenerbahçe, maçın bitiş düdüğünün ardından beklemediği bir sürprizle karşılaştı.

ZAFER GECESİNDE HAVA MUHALEFETİ ENGELİ

İstanbul’u etkisi altına alan şiddetli olumsuz hava koşulları, sarı-lacivertli kafilenin seyahat planlarını altüst etti. Alanya’dan havalanması planlanan takım uçağı, varış noktasındaki riskli meteorolojik şartlar nedeniyle kalkış yapamadı. TRT Spor kaynaklı bilgilere göre, sahadaki mücadelenin ardından yaşanan bu gelişme sonrası kafile havalimanından geri dönmek durumunda kaldı.

GECEYİ ZORUNLU OLARAK ALANYA'DA GEÇİRDİLER

Uçuşun iptal edilmesiyle birlikte Fenerbahçe kafilesi için planlar aniden değişti. İstanbul’a iniş riskinin sürmesi üzerine sarı-lacivertli ekip geceyi Alanya’da geçirmek zorunda kaldı. Takımın, pazartesi günü sabah saatlerinde hava şartlarının uygunlaşmasıyla birlikte İstanbul’a hareket etmesi bekleniyor.