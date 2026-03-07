ALANYA Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Ramazan ayı dolayısıyla kahraman gazileri ziyaret etti. Öztürk, Şırnak’ta görev yaparken gazi olan Saim Köse ile Kıbrıs Barış Harekâtı Gazisi Mustafa Kemal Salur’un hanelerine konuk oldu. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen ziyarette Kaymakam Öztürk, gaziler ve aileleriyle bir süre sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu. Gazilere minnet duygularını dile getiren Öztürk, “Sizlerin ödediği bedeller sayesinde bu şanlı bayrağımız dalgalanıyor” dedi. Devletin her zaman gazilerin yanında olduğunu vurgulayan Öztürk, kahraman gazilere ve ailelerine hayırlı Ramazanlar diledi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren gaziler ise Ramazan ayında kapılarının çalınmasından mutluluk duyduklarını belirterek Kaymakam Öztürk’e teşekkür etti ve hayır dualarını iletti. Kaymakam Öztürk’e ziyaret sırasında Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Doğanur Cülcüloğlu, Çıplaklı Mahalle Muhtarı Ali Kollama ve kurum personelleri eşlik etti.

Kaynak: AA