Alanya gibi turizm ve orman bölgelerinin en büyük kâbusu olan yangın felaketi, bu kez Güney Amerika ülkesi Şili’yi vurdu. Ülkenin güney kesiminde yer alan Nuble ve Biobio bölgelerinde 17 Ocak’ta başlayan orman yangınları, rüzgarın da etkisiyle kontrolden çıkarak devasa bir afet durumuna dönüştü. Alevlerin yerleşim yerlerini sarmasıyla birlikte bölgede tam anlamıyla can pazarı yaşanırken, hükümet acil durum düğmesine basarak Felaket Durumu (OHAL) ilan etti.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR: İNSANİ TRAJEDİ BÜYÜYOR

Gelen son veriler felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Şu ana kadar 18 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 18 bin hektarlık devasa bir ormanlık alan tamamen küle döndü. Yangının en yıkıcı etkisi ise yerleşim yerlerinde hissedildi; tam 300 ev alevlere teslim olarak yok oldu. Özellikle Penco ve Tome bölgelerinde durumun kritik seviyede olduğu, arama kurtarma ve söndürme çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü bildirildi.

DEVLET BAŞKANINDAN "ACI VE SEFERBERLİK" MESAJI

Bölgeye giderek durumu yerinde inceleyen Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, yaşananları "insani bir trajedi" olarak nitelendirdi. Ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını belirten Boric, "Bugün teyit edilmiş 18 kaybımız var ancak bu sayının ne yazık ki artacağından eminiz. Burada her şeyini kaybeden, acı çeken aileler var. Devlet tüm imkanlarıyla vatandaşının yanındadır" ifadelerini kullandı. Olumsuz hava koşullarının müdahaleyi zorlaştırdığına dikkat çeken Başkan, önceliğin hayat kurtarmak olduğunu vurguladı.

GEÇMİŞİN KABUSU TEKRARLANIYOR

Şili halkı, orman yangınlarının yarattığı travmayı henüz atlatamamışken yeni bir felaketle sarsıldı. Ülke, Şubat 2024’te Valparaiso bölgesinde tarihinin en ölümcül yangınlarından birini yaşamış ve o felakette 136 kişi hayatını kaybetmişti. Yetkililer, benzer bir kaybın yaşanmaması için bölgedeki tahliye işlemlerine ve alevlerin önünü kesmeye yönelik çalışmalara hız verdi.