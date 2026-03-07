Antalya’nın Alanya ilçesinde D-400 kara yolunda yaşanan olay, trafikte kısa süreli paniğe neden oldu. Yoğun araç trafiğinin olduğu sırada bir kadının yolun orta şeridinde hareketsiz şekilde beklemesi, sürücüler için ciddi risk oluşturdu.

Olay, Oba Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Görgü tanıklarının aktardığına göre yürüyerek orta şeride çıkan kadın, araçların hızla geçtiği yolda bir süre bekledi.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Yoğun trafikte ilerleyen sürücüler, orta şeritte duran kadını fark edince hızlarını düşürmek zorunda kaldı. Bazı sürücüler korna çalarak kadını uyarmaya çalıştı, bazıları ise ani manevralardan kaçınarak dikkatli şekilde ilerledi.

Kadının yol ortasında hareket etmeden beklemesi, hem sürücüler hem de çevrede bulunan vatandaşlar için tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar hemen kadının yanına giderek müdahale etti. Bir araçtan inen iki kişi, kadını nazikçe yol kenarına götürdü.

Kadının güvenli alana alınmasının ardından trafikte yaşanan aksama kısa sürede sona erdi ve araç akışı normale döndü.