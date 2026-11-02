Kamu kurumlarında personel alımlarına ilişkin tartışmalara bir yenisi eklendi. Sayıştay'ın yayımlanan 2025 yılı denetim raporlarında, Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) ile Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) bünyesinde yapılan bazı atamalarda mevzuatın öngördüğü istisnai memuriyet uygulamasının amacı dışında kullanıldığı tespit edildi.

Denetimlerde, özel kalem müdürlüğü kadrosuna sınav şartı aranmadan atanan kişilerin kısa süre sonra başka kamu kurumlarına ve memur kadrolarına nakledildiği ortaya çıktı.

ÖZEL KALEM KADROSU MEMURİYETE GEÇİŞ YOLU OLDU

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre kamu görevine girişte temel kural sınav şartı olarak uygulanıyor. Ancak aynı kanunun 59 ve 60'ıncı maddeleri, özel kalem müdürlüğü gibi istisnai kadrolara belirli şartlar altında sınavsız atama yapılmasına imkân tanıyor.

Sayıştay'ın değerlendirmesine göre söz konusu istisnanın, kişilerin kısa süreli özel kalem müdürlüğü görevinin ardından başka memuriyet kadrolarına geçirilmesi amacıyla kullanılması hukuka uygun değil.

İçişleri Bakanlığı'nın 2009 yılında yayımladığı genelgede de özel kalem müdürlüğü atamalarında öncelikle mevcut kamu personelinin tercih edilmesi gerektiği belirtiliyor.

HATAY'DA 4 KİŞİNİN ATAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde 2022-2025 yılları arasında dört kişinin özel kalem müdürlüğüne açıktan atandığı belirlendi.

Denetim raporunda yer alan bilgilere göre, 30 Eylül 2024 tarihinde özel kalem müdürü olarak atanan bir personel, 17 Ocak 2025 tarihinde İskenderun Belediyesi'ne memur olarak nakledildi.

24 Ocak 2025 tarihinde aynı kadroya atanan başka bir kişinin ise özel kalem müdürlüğü görevini fiilen yürütmediği, bunun yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde danışman olarak çalıştığı tespit edildi.

Sayıştay, özel kalem müdürlüğünün kısa süreli görevlendirmelerle başka memuriyet kadrolarına geçişte kullanılmasının mevzuatın amacıyla bağdaşmadığını belirtti.

MALATYA'DA 33 GÜN SONRA GENEL SEKRETER YARDIMCISI OLDU

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi'ndeki atamalar da denetim raporuna yansıdı.

23 Mayıs 2024 tarihinde özel kalem müdürlüğüne atanan bir personelin, yalnızca 34 gün sonra, 26 Haziran 2024 tarihinde Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne genel sekreter yardımcısı olarak nakledildiği belirlendi.

Bir başka personelin ise 15 Nisan 2025 tarihinde özel kalem müdürlüğüne atanmasının ardından 17 Temmuz 2025'te Karayolları Genel Müdürlüğü Kayseri 6. Bölge Müdürlüğü'ne memur olarak geçirildiği tespit edildi.

Raporda, bu atamalarda ehliyet ve liyakat ilkelerinin gözetilmesi gerektiği vurgulandı.

SAYIŞTAY'DAN EŞİTLİK VE LİYAKAT UYARISI

Sayıştay, özel kalem müdürlüğü kadrolarının devlet memurluğuna sınavsız giriş için kullanılmasının kamu hizmetine girişte eşitlik ilkesini zedelediğine dikkat çekti.

Denetimlerde, istisnai kadroların gerçek hizmet ihtiyacı doğrultusunda değerlendirilmesi ve bu kadrolara yapılan atamaların başka memuriyetlere geçiş amacı taşımaması gerektiği ifade edildi.

Sayıştay'ın daha önce aldığı kararlarda da sınav sistemini aşmaya yönelik atamaların eşitlik ve liyakat ilkelerine aykırılık oluşturduğu belirtilmişti.

KPSS İLE ATAMA BEKLEYEN BİNLERCE ADAYI İLGİLENDİRİYOR

Ortaya çıkan bulgular, Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girerek devlet memurluğuna atanmayı bekleyen adaylar açısından da önem taşıyor.

Sınavsız atama yapılmasına izin verilen istisnai bir kadronun, daha sonra normal memuriyet kadrolarına geçiş amacıyla kullanılması, kamu personeli alımlarındaki eşitlik tartışmalarını yeniden gündeme getiriyor.

Sayıştay, bu tür uygulamaların sınavla atanmayı bekleyen adayların aleyhine sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

İKİ KURUMDAN AÇIKLAMA GELDİ

Denetim bulgularına karşılık Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi, bundan sonraki özel kalem müdürlüğü atamalarında gerekli hassasiyetin gösterileceğini bildirdi.

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi ise benzer bulgunun önceki yılın denetim raporlarında da yer aldığını belirterek personel alımlarında mevzuata uygun hareket edileceğini ifade etti.

MASKİ ayrıca ihtiyaç duyulan branşlarda KPSS puanıyla personel alımı yapılabilmesi için ilgili bakanlık nezdinde ilan süreci yürütüleceğini açıkladı.

Sayıştay'ın denetim bulguları, belediyeler ve bağlı kuruluşlarında istisnai memuriyet kadrolarının kullanımına ilişkin denetimlerin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.