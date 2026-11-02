Gazipaşa'da 1 Kasım 2026 Pazar günü meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünden çıkan çift kabinli araç şarampole uçtu. Sugözü Mahallesi'ndeki Bekere Piknik Alanı yakınlarında yaşanan kazada sürücü dahil 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

GAZİPAŞA'DA TRAFİK KAZASI: ARAÇ ŞARAMPOLE UÇTU

Kaza, Gazipaşa'nın Sugözü Mahallesi'nde, Bekere Piknik Alanı yakınlarında meydana geldi. Ali Ç. yönetimindeki 07 AHT 103 plakalı çift kabinli araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu.

Kazanın meydana geldiği bölgeye ilişkin ilk haberlerde olay saati 18.30 sıraları olarak aktarıldı. Ancak haberlerin yayımlanma saatleriyle olay saati arasında farklılık bulunması nedeniyle kazanın kesin saati bağımsız olarak doğrulanamadı.

KAZADA YARALANAN 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada araç sürücüsü Ali Ç. ile araçta bulunan Ahmet Kaan Ç., Sıdıka Ç. ve Celil Ü. yaralandı. İHA'nın haberine göre çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 4 yaralı, ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetine ilişkin doğrulanmış ayrıntılı bir açıklama bulunmuyor.