Türkiye genelinde kanser hastalarının sağlığını tehlikeye atan büyük bir ilaç usulsüzlüğü iddiası gündeme geldi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kullanım süresi dolmuş kanser ilaçlarının yeniden satışa sunulduğu iddiasıyla İstanbul merkezli 11 ilde operasyon gerçekleştirildi.

SON KULLANMA TARİHLERİNİ DEĞİŞTİRİP YENİDEN SATMIŞLAR

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının kutu ve ambalajlarının değiştirilerek yeniden piyasaya sürüldüğü iddiası araştırıldı.

Söz konusu ilaçların yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da satışa sunulduğu öne sürüldü. Yürütülen teknik takip ve araştırmalar sonucunda 3'ü kamu görevlisi olmak üzere 24 şüpheli, 4 şirket ve 5 iş yeri belirlendi.

650 MİLYON TL'LİK ŞÜPHELİ PARA HAREKETİ

Soruşturmanın mali boyutunda ise dikkat çekici rakamlara ulaşıldı. Şüpheliler ve bağlantılı şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 650 milyon TL olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemelerde para hareketlerinin beyan edilen ticari faaliyetlerle uyumsuz olduğu belirlendi.

11 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: 22 GÖZALTI

Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari 2 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği açıklandı.

Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlar ile banka hesaplarına el konuldu.

Operasyonun düzenlendiği illerin İstanbul dışındaki isimleri ise ilk açıklamada paylaşılmadı.

BAKAN GÜRLEK'TEN SERT AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kanser hastalarının tedavi güvenliğini tehlikeye atan yapılanmalara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hastalarımızın hayatını tehlikeye atan, şifa umudunu haksız kazanç kapısına dönüştürenlere müsamaha göstermeyeceğiz!"

Bakan Gürlek, insan sağlığını tehdit eden ve haksız kazanç elde etmeyi amaçlayan suç yapılanmalarına geçit verilmeyeceğini vurguladı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kanser tedavisinde kullanılan ilaçların güvenilirliğini gündeme taşıyan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki adli süreç devam ediyor.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, soruşturmanın yeni ayrıntılarının ortaya çıkması bekleniyor.