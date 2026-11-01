Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Corendon Alanyaspor, başkent deplasmanında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi fikstürüne göre mücadele, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Ankara'daki Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği ile Corendon Alanyaspor arasındaki Süper Lig karşılaşması, 2 Kasım Pazartesi günü Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. TFF'nin resmi maç programı, karşılaşmanın tarihini ve başlama saatini doğruluyor. Goal.com'da yer alan 18.00 bilgisi ise federasyonun güncel fikstürüyle örtüşmüyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Alanyaspor karşılaşması, Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS'un beIN SPORTS 1 kanalından yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi Digiturk ve uygun abonelik paketleri kapsamında TOD üzerinden takip edebilecek.

Karşılaşmanın yayın bilgisi, 2 Kasım tarihli güncel televizyon yayın rehberlerinde de beIN SPORTS 1 olarak yer alıyor. Yayına erişim için ilgili platformun geçerli abonelik koşulları uygulanacak.

ALANYASPOR ANKARA DEPLASMANINA NASIL GELİYOR?

Corendon Alanyaspor, Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde son beş resmi maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Turuncu-yeşilli ekip, bu süreçte rakip fileleri sekiz kez havalandırırken kalesinde sekiz gol gördü.

Alanyaspor, ligde Çorum FK deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılırken Erzurumspor FK ile golsüz berabere kaldı. Fenerbahçe'ye 3-0, Kocaelispor'a ise 2-1 mağlup oldu.

Alanya temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 12 Bingölspor'u 4-1 yenerek bir üst tura yükseldi. Bu sonuç, Gençlerbirliği deplasmanı öncesinde takımın son resmi maçlarındaki ikinci galibiyeti oldu.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN SON MAÇLARINDAKİ PERFORMANSI

Ev sahibi Gençlerbirliği, son beş resmi karşılaşmasında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet yaşadı. Ankara temsilcisi, söz konusu maçlarda dokuz gol atarken yedi gol yedi.

Başkent ekibi, ligde Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kalmasının ardından Galatasaray'a 1-0, Konyaspor'a ise 2-0 yenildi. Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda Karaköprü Belediyespor'u 5-0 mağlup ederek tur atladı.

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ PUAN DURUMU

Karşılaşma öncesinde iki takımın ligdeki konumları da önem taşıyor. Dokuz haftalık performans verilerine göre Alanyaspor, 12 puanla 11. sırada bulunurken Gençlerbirliği 8 puanla 16. sırada yer alıyor.

Bu tabloya göre Alanyaspor, Ankara deplasmanından galibiyetle ayrılması halinde puanını 15'e yükseltecek. Gençlerbirliği ise sahasında kazanarak 11 puana ulaşmayı hedefliyor. Karşılaşmanın sonucu, iki takımın 10. hafta sonundaki sıralamasını etkileyebilecek.

GENÇLERBİRLİĞİ İLE ALANYASPOR ARASINDAKİ SON MAÇLAR

İki takımın yakın dönem karşılaşmalarında beraberlikler ağırlık kazanıyor. 9 Mart 2026'da Alanya'da oynanan mücadele 0-0 sona ererken 4 Ekim 2025'te Ankara'da yapılan karşılaşmada taraflar 2-2 berabere kaldı.

Takımlar arasındaki son 10 karşılaşmanın istatistiklerinde üçer galibiyet ve dört beraberlik bulunuyor. Bu maçlarda Alanyaspor 13, Gençlerbirliği ise dokuz gol kaydetti.

ALANYASPOR'UN SIRADAKİ MAÇI NE ZAMAN?

Corendon Alanyaspor, Gençlerbirliği deplasmanının ardından Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Güncel fikstüre göre karşılaşma, 8 Kasım 2026 Pazar günü saat 18.30'da Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak.

Turuncu-yeşilli takım, daha sonra 22 Kasım'da Kasımpaşa deplasmanına çıkacak ve 27 Kasım'da Konyaspor'u ağırlayacak. Böylece Alanyaspor, kasım ayındaki lig programında iki iç saha ve iki deplasman karşılaşmasına çıkmış olacak.