Alanya’nın Türkler Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir otelde şüpheli ölüm olayı yaşandı. Otelde konaklayan İngiliz uyruklu 27 yaşındaki Hussain ASH, kaldığı odanın banyosundaki küvette ölü bulundu. Genç turistin günlerdir odasından çıkmadığı öğrenildi.

GÜNLERDİR ODASINDAN ÇIKMADIĞI ÖĞRENİLDİ

Edinilen bilgilere göre, İngiliz turist Hussain ASH, son olarak 27 Ekim günü saat 22.30 sıralarında otel odasına girdi. Bu tarihten sonra kendisinden haber alınamadığı belirtildi.

31 Ekim günü saat 16.40 sıralarında odaya giren temizlik görevlisi, 27 yaşındaki turisti küvet içerisinde hareketsiz halde buldu.

SAĞLIK EKİPLERİ ÖLDÜĞÜNÜ BELİRLEDİ

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine otele 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde İngiliz turistin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

VÜCUDUNDA ŞİŞLİK VE MORLUKLAR TESPİT EDİLDİ

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde turistin vücudunda şişlik ve morluklar bulunduğu öğrenildi. Ancak ilk tespitlere göre herhangi bir darp, cebir veya açık yara izine rastlanmadı.

Genç turistin ölümünün nasıl gerçekleştiği henüz netlik kazanmazken, kesin ölüm nedeninin yapılacak adli incelemeler sonucunda belirlenmesi bekleniyor.

ŞÜPHELİ ÖLÜMLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Alanya’da yaşanan olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. İngiliz turistin ölümüne ilişkin tüm ihtimallerin araştırıldığı, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için incelemelerin sürdüğü öğrenildi.