UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun play-off turunun tamamlanmasıyla lig aşamasında mücadele edecek 36 takım kesinleşti. Türkiye'yi organizasyonda Galatasaray ve Fenerbahçe temsil edecek. Süper Lig şampiyonu Galatasaray doğrudan lig aşamasına katılırken, Fenerbahçe eleme turlarını geçerek 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son verdi.

FENERBAHÇE 18 YIL SONRA DEVLER LİGİ'NDE

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi elemelerindeki yolculuğunu play-off turunda Lyon karşısında tamamladı. İstanbul'daki ilk karşılaşmanın 1-1 sona ermesinin ardından Fransa'da oynanan rövanşı 2-1 kazanan Fenerbahçe, toplamda 3-2'lik üstünlük sağlayarak lig aşamasına adını yazdırdı. Böylece Fenerbahçe, uzun bir aranın ardından Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunun ana aşamasına geri döndü.

Galatasaray ise 2025-2026 sezonunda Trendyol Süper Lig'i şampiyon tamamlamasının sağladığı doğrudan katılım hakkıyla eleme oynamadan Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki yerini aldı. Böylece Türkiye, yeni sezonda Avrupa'nın dev kulüplerinin yer aldığı organizasyonda iki takımla temsil edilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KURA SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında klasik grup sistemi yerine 36 takımın bulunduğu tek bir lig tablosu kullanılıyor. Kura öncesinde takımlar UEFA kulüp katsayılarına göre dört torbaya ayrılıyor. Her ekip, kendi torbası da dahil olmak üzere dört torbanın her birinden iki farklı rakiple eşleşiyor. Böylece takımlar lig aşamasında sekiz farklı rakibe karşı dört iç saha ve dört deplasman karşılaşması oynuyor.

Kura prosedüründeki ülke koruması nedeniyle aynı ülkenin temsilcileri lig aşamasında birbirleriyle eşleşemiyor. Ayrıca bir takım, aynı ülke federasyonuna bağlı kulüplerden en fazla iki rakiple karşılaşabiliyor. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin ikisinin de 3. torbada bulunmasının yanı sıra Türkiye'yi temsil etmeleri nedeniyle birbirleriyle eşleşmeleri mümkün olmayacak.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE 3. TORBADA

UEFA'nın açıkladığı kesinleşmiş torbalara göre Galatasaray ve Fenerbahçe 3. torbada bulunuyor. Aynı torbada Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal ve Shakhtar Donetsk de yer alıyor. Türk temsilcileri kura sonucunda 1., 2., 3. ve 4. torbaların her birinden ikişer rakiple karşı karşıya gelecek.

DEV KULÜPLER 1. TORBADA

İlk torbada PSG, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona ve Atletico Madrid bulunuyor. İkinci torbada Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis ve PSV yer alıyor. Bu tablo, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin lig aşamasında Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden bazılarıyla karşılaşmasını kaçınılmaz hale getiriyor.

Dördüncü torbada ise Slavia Prag, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK, LASK Linz, Como, Lens, Viking ve Sabah bulunuyor. Yeni sistemde torbalar eski grup formatındaki kadar belirleyici değil. Bir takım kendi torbasından da rakiplerle karşılaştığı için lig aşamasındaki fikstürün zorluk derecesi, dört torbanın tamamından gelecek sekiz eşleşmenin bütünü üzerinden şekilleniyor.

İLK 8 DOĞRUDAN SON 16 TURUNA ÇIKACAK

Sekiz maçın tamamlanmasının ardından 36 takım tek puan tablosunda sıralanacak. İlk 8 sırayı alan ekipler doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. sıralar arasındaki takımlar eleme aşaması play-off'unda mücadele edecek. Lig aşamasını alt sıralarda tamamlayan ekipler ise turnuvaya veda edecek. Bu nedenle yalnızca galibiyet sayısı değil, sekiz maç boyunca alınacak sonuçların tamamı ve genel sıralamadaki konum büyük önem taşıyacak.

KURA MONAKO'DA ÇEKİLECEK

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi 27 Ağustos Perşembe günü Monaco'da gerçekleştirilecek. UEFA'nın resmi programına göre kura 18.00 CET'de başlayacak. Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak kura sonucunda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sekizer rakibi belli olacak. UEFA, maçların kesin tarih ve başlama saatlerini ise kura işlemlerinin ardından ayrıca ilan edecek.

SEKİZ MAÇLIK AVRUPA MARATONU

Kura yalnızca rakipleri belirleyecek; hangi karşılaşmanın hangi tarihte oynanacağı daha sonra açıklanacak fikstürle netleşecek. Lig aşaması boyunca iç ve dış saha dengesinin yanı sıra rakiplerin oyun tarzı, seyahat programları ve yoğun ulusal lig takvimi de temsilcilerin Avrupa performansında belirleyici unsurlar arasında olacak. Galatasaray ve Fenerbahçe açısından hedef, sekiz karşılaşmanın sonunda mümkün olan en yüksek sırayı elde ederek Şampiyonlar Ligi'nin eleme aşamalarına kalabilmek olacak.