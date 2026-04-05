Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 5 Nisan 2026 Pazar günü saat 20:00’de Kadıköy’deki Chobani Stadyumu’nda oynanacak ve beIN Sports 1’den canlı yayınlanacak. Süper Lig’de Fenerbahçe 27 maçta 60 puanla 2’nci, Beşiktaş 27 maçta 52 puanla 4’üncü sırada; bu yüzden maçın sonucu zirve ve Avrupa hattını doğrudan etkiliyor.

Alanya’da kahvehanelerden ev izlemelerine kadar derbi akşamı planı yapan çok kişi var. Turizm kenti Alanya’da özellikle pazar akşamı işletmelerin ekran tercihleri ve rezervasyon saatleri bile bu tür büyük maçlara göre şekillenebiliyor.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN

Derbi 5 Nisan 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, sezonun kritik virajında iki takımın hedeflerini aynı maçın içine sıkıştırdığı haftalardan birine denk geliyor.

Bu tarih, “Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman” diye arayan taraftar için net cevap anlamına geliyor: Takvimde 5 Nisan.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİSİ SAAT KAÇTA

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi saat 20:00’de başlayacak. Akşam saatine alınan derbilerde tempo kadar psikolojik baskı da artıyor.

Alanya’da özellikle turizm çalışanları için 20:00 başlangıç, vardiya çıkışına yetişme hesabı demek. Birçok kişi maçı kaçırmamak için işi erken bitirme ya da ikinci yarıya yetişme planı yapıyor.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİSİ HANGİ KANALDA

Derbi beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. “Fenerbahçe Beşiktaş maçı hangi kanalda” aramasının cevabı bu kadar net.

İşletmeler açısından da yayın bilgisi kritik: beIN Sports 1 yayını olan mekanlar pazar akşamı daha erken dolabiliyor. Alanya’da derbi gecelerinde ekran sayısı, ses sistemi ve masa düzeni gibi detaylar bile konuşuluyor.

MAÇ NEREDE OYNANACAK: KADIKÖY CHOBANI STADYUMU

Karşılaşma Kadıköy’deki Chobani Stadyumu’nda oynanacak. Derbilerde saha faktörü her zaman konuşulur; Kadıköy atmosferi de bu maçın ana başlıklarından biri.

Alanya’dan İstanbul’a giden taraftarlar için stadyum ve ulaşım planı günün en pratik kısmı. Uçak saatini kaçıran, otobüsle gidip dönüşü sabaha bırakan… Böyle derbilerde bu hikâyeler hep olur.

MUHTEMEL KADROLARDA SON DURUM: FENERBAHÇE’DE SAKAT VE DÖNÜŞLER

Fenerbahçe’de Levent Mercan ve Edson Alvarez’in derbide forma giymesi beklenmiyor. Öte yandan Milan Skriniar sakatlıktan döndü, takımla çalışmalara katıldı ve derbide forma giymesi bekleniyor.

Bu tablo, Fenerbahçe’nin derbi planında özellikle savunma kurgusu ve eşleşmelerin önemini artırıyor. Skriniar’ın dönüşü, derbilerde belirleyici olabilen “ilk hata” riskini azaltma hedefiyle okunuyor.

Beşiktaş cephesinde maç öncesi özel bir sakatlık durumu veya eksik oyuncu bilgisi bulunmuyor. Bu da “Beşiktaş derbiye tam kadro mu çıkıyor” sorusunu soran taraftar için, eldeki güncel bilgiye göre daha rahat bir çerçeve çiziyor.

PUAN DURUMU: FENERBAHÇE KAÇINCI, BEŞİKTAŞ KAÇINCI

Fenerbahçe 27 maç sonunda 60 puanla 2. sırada. Beşiktaş ise 27 maç sonunda 52 puanla 4. sırada yer alıyor.

Bu sıralama, derbinin iki farklı baskıyı aynı anda taşıdığı anlamına geliyor: Fenerbahçe için zirve yarışında puan kaybına tahammül azalıyor, Beşiktaş için ise Avrupa kupalarına katılım mücadelesinde “tam zamanında” bir puan sıçraması ihtiyacı öne çıkıyor.

Bir de işin taraftar psikolojisi var. Alanya’da Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı çok sayıda taraftar olduğu için, maç sonucu ertesi gün işyerlerinde ve okul servislerinde bile gündem oluyor.

TAKIMLARIN LİG PERFORMANSI: 27 MAÇLIK KARNELER

Fenerbahçe ligde 27 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu istatistik, istikrarın ve “kolay yenilmeme” alışkanlığının altını çiziyor.

Beşiktaş ise 27 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlılar açısından derbi, sezonun genel performansını bir gecede başka bir hikâyeye çevirebilen türden bir eşik.

DERBİ SONUCU ZİRVE VE AVRUPA HATTINI NASIL ETKİLER

Bu maçın sonucu zirve yarışını ve Avrupa kupalarına katılım mücadelesini doğrudan etkileyecek. Puanların bu kadar sıkıştığı bölümde alınacak 3 puan, yalnızca tabloyu değil fikstür baskısını da değiştiriyor.

Alanya perspektifinde bu tür büyük maçların dolaylı etkisi de var: Maç gecesi işletmelerin cirosu, ertesi gün sohbet trafiği ve hatta sosyal medya etkileşimi artıyor. Turizm sezonu yaklaşırken pazar akşamlarının “maç takvimi” ile planlanması Alanya’da yeni bir şey değil.

TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI VAR MI

Maç öncesi teknik direktörlerin açıklamalarıyla ilgili güncel bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle “derbi öncesi hoca ne dedi” sorusuna şu an için doğrulanmış bir yanıt vermek mümkün değil.

Yine de derbilerde belirleyici olanın çoğu zaman açıklamalardan çok, ilk 15 dakikadaki oyun planı ve duran top detayları olduğu biliniyor. Hele ki iki takım da hedef maçlarına girerken hata payını minimuma indirmek istiyor.

ALANYA’DA DERBİ HEYECANI: TARAFTAR NEYİ KONUŞUYOR

Alanya’da derbi öncesi en çok konuşulan başlıklar yayın saati, izleme mekanı ve kadro haberleri. Özellikle “Fenerbahçe Beşiktaş derbisi saat kaçta” ve “hangi kanalda” aramaları, maç gününe girilirken zirve yapıyor.

Taraftarın gündeminde bir diğer konu da Fenerbahçe’de Levent Mercan ve Edson Alvarez’in durumu ile Skriniar’ın dönüşü. Beşiktaş’ta özel bir eksik bilgisi olmaması ise maçın “tam güç” oynanacağı beklentisini güçlendiriyor.

Maç henüz oynanmadığı için gol atanlar, kartlar ve maç içi istatistikler gibi detaylar mevcut değil. Derbi bittiğinde skor ve öne çıkan anlar netleşecek.