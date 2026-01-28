CAMDA ASILI HALDE BEKLEDİ

Olay, Ümraniye’de bir apartmanda meydana geldi. Evde aile bireylerinin gelmesiyle panik yaşayan genç, camdan dışarı sarkarak uzun süre yardım bekledi. Camda asılı halde bekleyen genci fark eden komşular, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, gencin aşağıya bakarak tereddüt yaşadığı ve çevredekilerin şaşkınlıkla olan biteni izlediği anlar yer aldı.

İKİSİ BİRLİKTE 4. KATTAN ATLADI

Kısa süre sonra yakalanma korkusuyla genç ve kız arkadaşı birlikte camdan atladı. Apartman bahçesine düşen iki gencin bir süre hareketsiz şekilde yerde kaldığı görüldü. Olay yerine sağlık ekiplerinin çağrıldığı öğrenildi.

Yaralanan gençlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı, ancak çeşitli kırık ve travmalar nedeniyle tedavi altına alındıkları belirtildi.

AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayın ardından aile üyeleri büyük panik yaşadı. Görüntülere yansıyan anlarda, genç kızın ağabeyinin sinir krizi geçirdiği ve gözyaşları içinde “Ölme, sana bir şey olmasın” diye bağırdığı duyuldu.

Yaşananlar, özellikle gençlerin güvenliği ve ani panik anlarında verilen kararların ne kadar hayati riskler taşıyabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.