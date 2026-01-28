Antalya'da hafta sonundan bu yana denize yakın yerlerde fırtına ve yağmur, yükseklerde ise kar ve tipi şeklinde etkili olan olumsuz hava koşulları yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle Toroslar’da etkili olan kar, Taşatan Yolu Hacıbeleni ile Gündoğmuş ilçesi arasındaki bağlantı yolunun kapanmasına neden oldu.

KAR KÜREME ÇALIŞMASI YAPILDI

Bölgeye intikal eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Alanya ekipleri iş makineleriyle kar kürüme çalışması yaptı. Çalışma sırasında destek isteyen ve yolda kalan kent sakinleri, araçları ile birlikte güvenli alanlara götürüldü. Bölgede çalışmalar devam ediyor.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ HEYELANI BERABERİNDE GETİRDİ

Öte yandan şiddetli yağış sonrası Dim Vadisi’nde bulunan Alacami Mahallesi Grup Yolu’nda da heyelan meydana geldi. Sarp kayalıkların yer aldığı mahalle yolunda yola birçok kaya ve toprak düştü. Mahalle ile ulaşım kesilirken, Büyükşehir ekipleri yolu açmak için bölgeye iş makinelerini intikal ettirdi. Halen heyelan riskinin olduğu, vatandaşların dikkatli olması yola çıkmaması istendi.