Kütahya’nın Gediz İlçesinde Hamide Çelen'in yalnız yaşadığı evde çıktı. Çelen’e ait tek katlı evden alevlerin yükseldiğini gören komşularının ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği çalışmada Çelen, alevlerin arasından baygın halde çıkarıldı. Çelen, ambulans ile hastaneye kaldırılırken, yangın ise ekiplerin 2 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Dumandan zehirlenen Çelen, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA