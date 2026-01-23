Mezuniyet töreni sonrası bazı teğmenlerin tören alanında kılıç çatarak yemin etmesine ilişkin görüntülerin kamuoyuna yansıması üzerine Milli Savunma Bakanlığı tarafından disiplin soruşturması başlatılmıştı. Yüksek Disiplin Kurulu, söz konusu eylemin TSK’nın “disiplin ve itibarını zedelediği” gerekçesiyle 5 teğmen hakkında silahlı kuvvetlerden ayırma cezası vermişti.

Mahkemeden Hukuka Aykırılık Tespiti

Deniz Demirtaş’ın açtığı davayı karara bağlayan Ankara 21. İdare Mahkemesi, Demirtaş’a isnat edilen “hizmete engel davranışlarda bulunmak” fiilinin somut ve açık şekilde ortaya konulamadığını belirtti. Bu nedenle Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun 16 Ocak 2025 tarihli ihraç kararının hukuka uygun olmadığına hükmedildi.

Mali Haklar Faiziyle Ödenecek

Mahkeme kararında, hukuka aykırı olduğu tespit edilen işlemler nedeniyle doğan parasal kayıpların giderilmesinin zorunlu olduğuna vurgu yapıldı. Anayasa’nın 125’inci maddesine atıfla, Deniz Demirtaş’ın ihraç nedeniyle mahrum kaldığı tüm mali hakların, hak ediş tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte idare tarafından ödenmesine karar verildi. Milli Savunma Bakanlığı’nın karara karşı istinaf yoluna başvurabileceği belirtildi.

Diğer Teğmenlerin Davaları Sürüyor

İhraç edilen diğer teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Batuhan Gazi Kılıç ve Serhat Gündar’ın açtığı davaların ise yargı süreci devam ediyor.