SGK mevzuatına göre özel hastanelerin ilave ücret sınırı net. Acil servis, yoğun bakım ve kanser tedavisinde ise ek ücret alınması yasak. Antalya ve Alanya’da yüksek tahsilat şikayetleri artıyor.

Antalya’da devlet hastanelerinde randevu bulamayan birçok kişi çözümü özel hastanelere gitmekte buluyor. Ancak bankoda talep edilen yüksek muayene ve tahlil ücretleri, özellikle dar gelirli vatandaşları zorluyor. Oysa SGK ilave ücret sınırı mevzuatta açık şekilde düzenlenmiş durumda.

Özellikle Antalya özel hastane ücretleri 2026 başlığı altında sosyal medyada artan şikayetler, konuyu yeniden gündeme taşıdı. Acil servise başvuran bazı vatandaşların 1.000 ila 2.000 TL arasında “kayıt ücreti” ödediğini iddia etmesi dikkat çekiyor.

YASAL SINIR NE DİYOR?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Sağlık Uygulama Tebliği’ne (SUT) göre:

SGK ile anlaşmalı özel hastaneler, SGK’nın belirlediği işlem bedelinin en fazla yüzde 200’ü oranında ilave ücret alabiliyor.

oranında ilave ücret alabiliyor. Acil servis, yoğun bakım, yeni doğan bakımı ve kanser tedavisi gibi hayati hizmetlerde hiçbir şekilde ilave ücret alınamıyor.

Yani “özel hastaneyiz, acil ücretli” savunması mevzuata göre geçerli değil.

Birçok kişi bunu bilmiyor. Bankoda söylenen rakamı ödeyip çıkıyor. Sonra eve gidince fark ediyor ama iş işten geçmiş sanıyor… Oysa değil.

ANTALYA’DA EN ÇOK ŞİKAYET EDİLEN ALANLAR

Vatandaş başvurularına göre en çok itiraz edilen işlemler şöyle:

Acil Servis (Kırmızı/Sarı Alan) – Yasal sınır: 0 TL

– Yasal sınır: 0 TL Dahiliye / KBB Muayenesi – SGK bedelinin en fazla %200’ü

– SGK bedelinin en fazla %200’ü Yeni Doğan Yoğun Bakım – 0 TL

– 0 TL Kanser Tedavisi – 0 TL

Özellikle turizm sezonunda artan yoğunlukla birlikte Antalya ve Alanya’daki bazı özel hastanelerde tahsilat tartışmaları daha sık yaşanıyor.

E-DEVLET’TEN 1 DAKİKADA KONTROL

Özel hastane fazla ücret iadesi nasıl alınır? sorusunun ilk adımı kontrol.

Vatandaşlar e-Devlet üzerinden şu adımları izleyebiliyor:

e-Devlet sistemine giriş yapın. “Tedavi Bilgileri Sorgulama” veya “SGK Hastane İlave Ücret Hesaplama” bölümünü açın. İşlem ve hastane bilgilerini seçin.

Sistem, hastanenin sizden en fazla ne kadar ücret alabileceğini resmi olarak gösteriyor. Eğer tahsil edilen tutar bu sınırı aşıyorsa iade hakkı doğuyor.

FAZLA ÜCRET NASIL GERİ ALINIR?

Antalya’da haksız tahsilatla karşılaşan vatandaşlar şu yolu izleyebilir:

Hastaneden mutlaka ayrıntılı hizmet dökümü isteyin.

isteyin. e-Devlet üzerinden yasal sınırı kontrol edin.

Alo 184 üzerinden şikayet oluşturun.

Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurun.

Hakem heyeti kararı sonrası fazla alınan tutarın IBAN’a iadesi mümkün oluyor.

Bir muayene ücreti belki bir akşam yemeği parasına denk geliyor. Ama bazı aileler için o para ay sonu faturası demek. O yüzden kontrol etmekte fayda var. Hele ki acil servis söz konusuysa…

Konuya ilişkin düzenlemeler SGK mevzuatı ve Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında yer alıyor.