Alanya’da sebze fiyatları, 9 Şubat- 9 Mart tarihleri arasında taban tabana zıt bir grafik çizdi. Geçtiğimiz ayın zam şampiyonları olan salatalık ve kabak, mart ayına girilmesiyle birlikte yüzde 40’a varan ciddi bir düşüş yaşayarak tüketiciye nefes aldırdı. Ancak bu düşüşün sevinci, patlıcan grubundan gelen rekor zam haberiyle kısa sürdü. ​Sivri patlıcanın hal çıkış fiyatı sadece bir ay içerisinde yüzde 138 oranında artarak 150 TL bandına ulaşırken, topak patlıcan da yüzde 71’lik yükselişle 120 TL’den alıcı buldu. Üretim maliyetlerindeki değişimler ve dönemsel arz daralmasıyla açıklanan bu astronomik artış, patlıcanı pazar tezgahlarının yeni "lüks" ürünü haline getirdi.

​Öte yandan, bölgenin lokomotif ürünleri olan domates ve muzda fiyat istikrarı korunurken, domatesin "alt" kalite grubunda yaşanan ufak çaplı düşüş dikkat çekti. Haldeki bu dengesiz fiyat seyri, önümüzdeki günlerde pazar ve market etiketlerinin yeniden güncelleneceğinin sinyalini veriyor.