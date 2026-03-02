KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Üniversitesi’nde düzenlenen programda öğrencilerle bir araya geldi. “Kent Kültürü ve Yerel Medya'nın Rolü” başlıklı söyleşide, şehirlerin kültürel hafızasının korunmasında ve geliştirilmesinde yerel medyanın üstlendiği sorumluluklar ele alındı. Program öncesinde Dim’i makamında ağırlayan Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer ve Kurucu Rektör Erol Sayın, üniversite olarak şehirle bütünleşen projelere önem verdiklerini vurguladılar. Rektör Sağer, Urban Culture ve Kent Kültürü dersi kapsamında gerçekleştirilen etkinliğin verimli geçtiğini belirterek, kent kültürü, yerel medyanın toplumsal rolü ve üniversitelerin şehirle kurduğu etkileşim üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapıldığını ifade etti. Söyleşide, Alanya’nın kültürel birikiminin daha görünür kılınması ve gençlere yeni ufuklar açacak iş birliklerinin geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Mehmet Ali Dim ise kendisine bu imkânı sunan üniversite yönetimine teşekkür ederek, öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
KGK Genel Başkanı Dim'den üniversitelilerle verimli söyleşi
Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelerek “Kent Kültürü ve Yerel Medya'nın Rolü” üzerine kapsamlı bir söyleşi gerçekleştirdi
Muhabir: Gülser YİĞİT
