İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve sosyal medya dünyasının en ünlü isimlerini mercek altına alan uyuşturucu soruşturması derinleşiyor. Sabah saatlerinde Hasan Can Kaya ve Reynmen gibi milyonların takip ettiği isimlerin gözaltına alınmasıyla başlayan operasyonda, savcılık yeni bir hamle yaparak yurt dışında bulunan şüpheliler için harekete geçti.

FENOMENLER DÜNYASINDA DEPREM

Yürütülen soruşturma kapsamında, "uyuşturucu madde kullanma ve temin etme" suçlamalarıyla ilgili olarak toplam 26 kişi hakkında işlem başlatıldı. Ekiplerin sabah baskınlarında adreslerinde bulunamayan ve yurt dışında oldukları tespit edilen isimler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu isimlerin başında ise Türkiye’nin en çok tanınan YouTuber’ı Enes Batur Sungurtekin geliyor.

KAPILARI ÇALINDI AMA EVDE YOKLARDI

Soruşturma dosyası kapsamında aranan ancak adreslerinde ulaşılamayan isimler için yasal süreç hızlandırıldı. Enes Batur’un yanı sıra, Survivor yarışmasıyla ünlenen Barış Murat Yağcı’nın da aralarında bulunduğu bir grup fenomen hakkında, Türkiye’ye giriş yaptıkları anda yakalanmaları için karar sisteme işlendi.

LİSTE KABARIK: SURVIVOR YARIŞMACILARI DA VAR

Operasyonun çapı sadece YouTuberlarla sınırlı kalmadı. Yakalama kararı çıkarılan listede Survivor şampiyonlarından Nisa Bölükbaşı, fenomenler Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim ve Barbaros Dikmen gibi sosyal medyanın dev isimleri de yer alıyor.

ALANYA GENÇLİĞİNDE ŞOK ETKİSİ

Özellikle Antalya bölgesinden çıkan ve Alanya’daki gençler tarafından da sıkı bir şekilde takip edilen Enes Batur gibi rol model alınan isimlerin, uyuşturucu gibi ağır suçlamalarla anılması ilçede de şok etkisi yarattı. Aileler ve gençler gelişmeleri endişeyle takip ederken, soruşturmanın nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.