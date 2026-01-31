İstanbul’da meydana gelen ve duyanların kanını donduran tıbbi ihmal iddiası, basit bir diş tedavisinin nasıl bir yaşam mücadelesine dönüşebileceğini gözler önüne serdi. 29 yaşındaki Ayşe Sena Tiroğlu, dindiremediği diş ağrısı şikayetiyle bir devlet hastanesine başvurdu. Ancak rutin görünen kanal tedavisi işlemi, genç kadının sağlığını, psikolojisini ve tüm beslenme düzenini altüst eden bir kabusun başlangıcı oldu.

AĞZINDA METAL PARÇAYLA YAŞAM SAVAŞI

İddiaya göre, 2023 yılında yapılan operasyon sırasında diş kökünde "kanal eğesi" adı verilen metal bir tıbbi alet parçası kırılıp içeride unutuldu. Tedavi sonrası iyileşmek yerine dayanılmaz acılar çekmeye başlayan Tiroğlu'nun ağız ve dudak çevresinde şiddetli yaralar ve kistler oluştu. Acı gerçeği öğrendiğinde ise artık çok geçti.

Çiğneme yetisini kaybeden ve enfeksiyon riskiyle burun buruna gelen talihsiz kadın, tam iki yıldır katı gıda tüketemiyor. Hayatta kalabilmek için bebek maması yemek zorunda kalan ve suyu bile pipetle içebilen Tiroğlu, yaşadığı dehşeti "O metal parçası yüzünden ölebilirdim" sözleriyle haykırdı.

MAĞDURKEN SANIK OLDU, BAKANLIK İZİN VERMEDİ

Yaşadığı ızdırabın hesabını sormak isteyen genç kadın, operasyonu yapan doktorla karşı karşıya gelince olayın boyutu değişti. Doktorla yaşanan tartışma sonrası hakkında tazminat davası açılan Tiroğlu, mağduriyetini yargıya taşımak istedi ancak bu kez de bürokrasi duvarına çarptı.

Doktor hakkında suç duyurusunda bulunan kadına kötü haber Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, hastanın işlem öncesi "onam formu" imzaladığı ve yapılan incelemede tıbbi bir kusur görülmediği gerekçesiyle doktor hakkında soruşturma izni vermedi.

ALANYALILARI DA İLGİLENDİREN EMSAL VAKA

Hukuk mücadelesinden vazgeçmeyen Tiroğlu hakkını aramaya devam ederken, yaşanan bu olay Alanya kamuoyunda da hasta hakları ve tıbbi onam formlarının kapsamı konusunda soru işaretleri yarattı. Sağlık hizmeti alırken imzalanan belgelerin, olası bir mağduriyette süreci nasıl kilitlediğini gösteren bu vaka, tedavi koltuğuna oturacak herkes için ürkütücü bir uyarı niteliği taşıyor.