Düzenleme, Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında yer alıyor.

Zam oranı ve kapsam

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 18,48 oranında artış yapılacağı duyurulmuştu. Buna göre, halen 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığı 20 bin TL’ye yükseltilecek ve Ocak 2026’dan itibaren uygulanacak.

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, alt sınır aylığı uygulamasının 2019’da başladığını ve sosyal güvenlik sisteminde önemli bir koruma mekanizması haline geldiğini belirtti.

Gülsoy’un verdiği bilgilere göre:

Düzenlemeden yararlanan emekli sayısı 4 milyon 11 binden 4 milyon 917 bine çıkacak.

Düzenlemenin 2026 yılı toplam maliyeti 110,2 milyar TL olarak hesaplandı.

Artışın, Orta Vadeli Program ve bütçe disiplini çerçevesinde yapıldığı ifade edildi.

Komisyon öncesi protesto

Komisyon toplantısı öncesinde CHP’li milletvekilleri, tabut maketi ve tencereyle protesto düzenledi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, protestoda emekli maaşlarının yetersizliğine dikkat çekerek hükümeti eleştirdi.

AK Parti’den açıklama

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, daha önce yaptığı açıklamada en düşük emekli aylığının 20 bin TL olacağını belirterek, artışın 2026 yılı boyunca geçerli olacağını ifade etmişti.