Alanya’daki devlet ve özel hastanelerin acil servislerinde son günlerde yoğunluk dikkat çekiyor. Öksürük, ateş ve halsizlik şikayetleri öne çıkıyor. Bir hasta şöyle anlatıyor: “İlaç bitiyor ama halsizlik geçmiyor.”

BU GRİP NEDEN FARKLI?

Bu yıl görülen vakalarda iyileşme süresi uzuyor. Özellikle çalışanlar izin almakta zorlanıyor, çocuklar okula gidemiyor. Evde çorba kaynıyor ama yetmiyor bazen.

UZMANLAR NE DİYOR?

Aile hekimleri, dinlenmeden ayakta atlatılmaya çalışılan griplerin süreci uzattığını belirtiyor. Maske, el hijyeni ve kalabalık ortamlardan kaçınma hâlâ önemli. Biraz daha dikkat edilse belki…

RESMİ AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı, mevsimsel enfeksiyonlara karşı uyarılarını sürdürüyor.

