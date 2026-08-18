Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), artan boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla deniz ve plaj güvenliği konusunda uyarı yayımladı. EGM'nin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamaya göre, akıntı, dip dalgası ve panik hali boğulma olaylarındaki en büyük risk faktörlerini oluşturuyor.

ÇEKEN AKINTIYA KARŞI NE YAPILMALI?

Vatandaşların can güvenliğini sağlamak için ekiplerin sürekli teyakkuz halinde olduğunu bildiren Emniyet birimleri, denize girilecek alanların seçimi konusunda kritik uyarılarda bulundu. Açıklamada, cankurtaran hizmeti veren ve uyarı işaretleri bulunan güvenli plajların tercih edilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca fırtınalı ve rüzgarlı havalarda denize girilmemesi gerektiği hatırlatıldı.

RİP AKINTISI NEDİR VE NASIL KURTULUNUR?

Halk arasında çeken akıntı olarak bilinen rip akıntısı, sığ sulardan derinlere doğru hızla hareket eden ve en iyi yüzücüleri bile açığa sürükleyebilen güçlü su hareketleri olarak biliniyor. EGM'nin aktardığına göre, böyle bir akıntıya kapılan kişilerin öncelikle panik yapmaması gerekiyor. Akıntıya karşı doğrudan kıyıya doğru yüzmek yerine, akıntı alanından çıkana kadar kıyıya paralel yüzmek hayati önem taşıyor.

ÇOCUKLAR GÖZETİMSİZ BIRAKILMAMALI

Yetkililer, sahilde ve denizde çocukların hiçbir zaman gözetimsiz bırakılmaması gerektiğinin altını çizdi. Açıklamanın sonunda, alınacak ufak tedbirlerin hayat kurtardığı bir kez daha hatırlatılarak vatandaşların kurallara uyması istendi.