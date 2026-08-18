Kepez Belediyesi'nin duyurduğu 'Kökler' Uluslararası Karma Sergisi, 20 Ağustos Perşembe günü saat 16.00'da kapılarını açacak. Sergi, geçmişten günümüze ulaşan kültürel belleği sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Mezopotamya kültürü, parietal sanat (mağara duvar sanatı) ve kadim semboller etrafında şekillenen etkinlikte, geçmişin izleri modern sanat formlarıyla yeniden yorumlanıyor. Kepez Belediyesi'nin açıklamasına göre, ziyaretçiler insanlığın doğa ve tarihle kurduğu ilişkiyi farklı perspektiflerden inceleme fırsatı bulacak.

KİMLERİN ESERLERİ YER ALIYOR?

Küratörlüğünü Sevda Kesim'in üstlendiği sergide yerli ve yabancı birçok ismin çalışmaları bulunuyor. Etkinlikte Aynur Özbek, Çidem Baran Pilatin, Derya Bardakçı, Esin Zerman, Fulya Erem, Mukadder Ö. Balakoğlu, Müşerref Gönül Acar, Mükerrem Özügüzel, Mina Golzar, Oksana Muraveva, Öznur Gaydanoğlu, Reşide Burcu Tali ve Sevda Semizoğlu'nun eserleri sergilenecek.

ZİYARETÇİLERİ NELER BEKLİYOR?

Sergi, tarih öncesi çağlardan günümüze kadar uzanan süreçte kullanılan evrensel sembollerin çağdaş sanattaki karşılıklarını arıyor. Özellikle parietal sanatın ilk örneklerinin güncel tekniklerle nasıl harmanlandığını görmek, sanat tarihi meraklıları için önemli bir kavramsal çerçeve sunuyor. Eserler, 29 Ağustos tarihine kadar Kepez Belediyesi Modern Sanatlar Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.