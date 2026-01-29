ANTALYA’NIN pilot bölge olarak seçildiği Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), emlak sektöründe şeffaflığı sağlamak ve kayıt dışılığı önlemek amacıyla satılık taşınmaz ilanlarını da kapsayacak şekilde genişletiliyor. 1 Ocak 2025 itibarıyla kiralık konutlarda zorunlu olarak uygulanmaya başlanan sistem, 1 Şubat’tan itibaren Alanya’da satılık konut ilanları için de geçerli olacak. Yeni düzenlemeyle birlikte tüm gayrimenkul ilanlarında e-Devlet üzerinden yetkilendirme şartı aranacak. Mülk sahipleri, e-Devlet sistemi üzerinden yetki belgesi bulunan emlak işletmelerine resmi olarak yetki verecek. Yetkilendirilen emlakçılar, ilgili taşınmazın ilanını girebilecek, güncelleyebilecek veya yayından kaldırabilecek. Doğrulanan ilanlarda ise “EİDS yetki doğrulaması yapıldı” ibaresi yer alacak. Verilen yetkinin en az üç ay geçerli olacağı, sürenin uzatılabileceği ya da aynı ekran üzerinden iptal edilebileceği bildirildi. Uygulama, 1 Şubat’ta Antalya, İzmir ve Sivas’ta pilot olarak başlayacak, 15 Şubat itibarıyla ise ülke genelinde zorunlu hale getirilecek. Böylece satılık ilanların mülkiyet bilgileriyle eşleşmesi sağlanarak daha güvenli ve şeffaf bir emlak piyasası oluşturulması amaçlanıyor.

‘İLAN KİRLİLİĞİ SONA ERİYOR’

Alanya Emlakçılar Derneği Başkanı Özgür Erbaş, uygulamanın sektöre önemli katkılar sağlayacağını belirterek, “İlan ağırlıklı olan bu uygulamayla birlikte artık emlakçı harici hiç kimse ilan giremeyecek. EİDS adı verilen bu sistem üzerinden devlet portalına giriş yapılıyor. Mevcut taşınmaz seçilerek, yetki belgesi bulunan emlakçıya resmi olarak yetki veriliyor. Her emlakçının bir yetki belgesi bulunuyor ve taşınmaz sahibi, bu belge üzerinden emlakçıya üç ay süreyle yasal yetki tanıyor. Bu yetkiyle emlakçı, ilgili gayrimenkulün ilanını girebiliyor, güncelleyebiliyor ya da yayından kaldırabiliyor. Bu uygulama bizim açımızdan oldukça olumlu bir adım. Çünkü daha önce Sahibinden.com başta olmak üzere çeşitli ilan portallarında kaçak çalışan, ilanları kopyalayan ve dolandırıcılık yapan kişilerle sıkça karşılaşıyorduk. Yeni sistem sayesinde bu sorunların büyük ölçüde önüne geçilmiş oldu. İlan kirliliği sona eriyor ve artık resmi olmayan kişiler ilan giremeyecek. Bu durum hem emlakçılar hem de vatandaşlar için oldukça faydalı. Elbette sistemin birkaç küçük açığı bulunuyor. Bu eksiklikler de giderilirse çok daha sağlıklı bir yapı ortaya çıkacaktır. Düzenlemelerle sistemin daha da güçleneceğini düşünüyoruz. Bizim asıl beklentimiz, yetkilendirmenin sadece internet üzerinden değil, yazılı ve resmi bir yetki belgesi niteliğinde olması. Bu şekilde emlakçının yetkisi daha sağlam hale gelir ve sektöre olan güven artar. Emlakçılar da bu işe daha fazla emek verir. Genel olarak uygulamayı olumlu buluyoruz. Ancak sistem, emlakçıları biraz daha gözeterek geliştirilirse çok daha verimli olacaktır. Ayrıca şu an üç farklı emlakçıya yetki verilebilmesi bizim için bir sorun oluşturuyor. Yetkinin tek bir emlakçıya verilmesi ve tek emlakçıyla çalışılması halinde sistemin çok daha sağlıklı işleyeceğini düşünüyoruz” dedi.

‘FİYAT MANİPÜLASYONU KONTROL ALTINA ALINACAK’

Alanya Emlak Komisyoncuları Derneği (ALEKOD) Başkanı Abdullah Tuncer ise EİDS uygulamasının kapsamının genişletilmesini olumlu bir adım olarak değerlendirdi. Tuncer, “Geçtiğimiz yıllarda kiralıklarda Elektronik İlan Denetleme Sistemi üzerinden yetki şartı getirilmişti ve bu uygulamanın kapsamı satılık gayrimenkulleri de içine alacak şekilde genişletildi. 1 Şubat itibariyle pilot olarak seçilen Antalya, İzmir ve Sivas illerinde emlak firmaları satılık gayrimenkulleri ilan sitelerinde pazarlayabilmek için mülk sahibinin e-devlet sistemi üzerinden yetki vermesine ihtiyaç duyacaklar. Bu uygulamayla aynı gayrimenkulün farklı fiyatlarla farklı kişiler üzerinden pazarlanması ve fiyat artışlarının da kontrol altında tutulması biraz daha kolaylaşmış olacaktır. Bu tür uygulamalar gayrimenkul sektörünün düzenlenmesi bakımından olumlu gelişmeler olsa da sektörün sorunlarının kökten çözümü taşınmaz ticaretini ele alan kapsamlı bir meslek kanunudur” ifadelerini kullandı.