Haftalık yatırım araçları performansında dikkat çeken tablo ortaya çıktı. Borsa gerilerken teknoloji hisseleri pozitif ayrıştı, altın ve dolar yatırımcısına kazandırdı.

Yatırımcıların yakından takip ettiği haftalık piyasa verileri belli oldu. Haftalık yatırım araçları performansı incelendiğinde altın ve dolar yükselişle öne çıkarken, Borsa İstanbul’da endeksler düşüş kaydetti. Özellikle teknoloji hisseleri ise negatif tabloya rağmen pozitif ayrıştı.

BORSA İSTANBUL HAFTAYI DÜŞÜŞLE KAPATTI

BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,74 değer kaybıyla 13.934,06 puandan tamamladı. Endeks hafta boyunca 13.718,14 ile 14.532,67 puan aralığında dalgalandı. Özellikle küresel piyasalardaki temkinli hava ve kâr satışları, Borsa İstanbul’da baskı oluşturdu.

Alanya’da küçük yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği hisse senetlerinde de benzer bir tablo oluştu. Haftalık dalgalanma, kısa vadeli al-sat yapan yatırımcıları temkinli davranmaya itti.

SEKTÖR ENDEKSLERİNDE KARIŞIK SEYİR

Sektörel bazda bakıldığında tablo karışık seyretti. Hizmetler endeksi yüzde 3,08 düşüşle 12.420,26 puana gerilerken, sanayi endeksi yüzde 2,60 kayıpla 16.858,46 puana indi. Mali endeks yüzde 1,17 değer kaybetti.

Haftanın dikkat çeken başlığı ise teknoloji endeksi oldu. Teknoloji hisseleri yüzde 3,20 artışla 37.463,35 puana yükselerek diğer sektörlerden pozitif ayrıştı. Bu yükseliş, özellikle savunma ve yazılım hisselerinde yoğunlaştı.

ALTIN YATIRIMCISINI ÜZMEDİ

Bu hafta yatırımcısına kazandıran araçların başında yine gram altın fiyatları geldi. 24 ayar gram altın yüzde 1,33 artışla 7 bin 111 liraya yükseldi. Cumhuriyet altını ise yüzde 1,32 değer kazanarak 47 bin 894 liradan işlem gördü.

Son dönemde “haftalık yatırım araçları arasında en çok kazandıran” sorusunun yanıtı çoğu zaman altın oluyor. Özellikle enflasyon karşısında birikimini korumak isteyen vatandaş için altın hâlâ güvenli liman konumunda.

DÖVİZDE SINIRLI HAREKET

Dolar haftayı sınırlı yükselişle tamamladı. Satış fiyatı yüzde 0,07 artarak 43,77 liraya çıktı. Euro ise yüzde 0,62 düşüşle 51,61 liraya geriledi.

İngiliz Sterlini haftalık bazda yüzde 0,97 değer kaybederek 59,06 liraya inerken, İsviçre Frangı da yüzde 0,49 düşüşle 56,63 liradan işlem gördü.

Genel tabloya bakıldığında, haftanın en çok kazandıran yatırım aracı altın olurken dolar da sınırlı kazanç sağladı. Borsa İstanbul ve bazı yabancı para birimleri ise yatırımcısını üzdü.