Alanya ve çevresinde son dönemde hissedilen sarsıntılar, bölgedeki deprem riskini yeniden gündeme taşıdı. Alanyalı Jeofizik Mühendisi Erman Kaptanoğlu, özellikle Gazipaşa ile Aksu arasındaki kıyı şeridinin 20 ila 60 kilometre açığında yer alan alanın, Alanya’yı etkileyebilecek potansiyel bir deprem kaynağı olduğuna dikkat çekti.



AKDENİZ AÇIKLARINDAKİ SİSMİK BOŞLUK

Kaptanoğlu, Alanya’yı etkileyen depremlerin büyük bölümünün Akdeniz içerisinde yer alan ve Helen-Kıbrıs Yayı'nın körfeze yakın kesimlerinde bulunan Aksu Bindirme Sistemi ile bağlantılı olduğunu belirtti.



“Alanya'yı genellikle Akdeniz içerisinde yer alan ve Helen-Kıbrıs Yayı'nın körfeze yakın kesimlerinde bulunan Aksu Bindirme Sistemi ile ilişkili ve sismik boşluk olarak adlandırılan kıyıdan yaklaşık 20-60 kilometre açığındaki bölge etkilemektedir” diyen Kaptanoğlu, bu alanın uzun süredir dikkatle izlenmesi gereken bir hat olduğuna işaret etti.



ALANYA’DA HİSSEDİLEN SARSINTILARIN KAYNAĞI



Kaptanoğlu, Alanya’da hissedilen depremlerin önemli bir kısmının söz konusu açık deniz bölgesinden kaynaklandığını vurguladı. “Bizim hissettiğimiz sarsıntıların çoğunluğu bu bölge kaynaklıdır” sözleriyle, yerel ölçekte yaşanan titreşimlerin arkasındaki jeolojik yapıyı ortaya koydu.



Bu sismik boşlukta oluşabilecek depremlerin 6,5 ve üzeri büyüklüğe ulaşabileceğini belirten Kaptanoğlu, olası bir senaryoda Alanya merkezde ağır yıkım beklenmese bile özellikle riskli zeminlerde hasar ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.



GEVŞEK ZEMİN VE ESKİ YAPILAR UYARISI



“Bu bölgede oluşabilecek 6,5 ve daha büyük depremler Alanya’da yıkıma yol açmasa bile, özellikle gevşek zeminlerde yer alan ve eski yapılarda hasar verebilecek bir özelliktedir” diyen Kaptanoğlu, zemin yapısının ve yapı stokunun belirleyici olduğuna dikkat çekti.



Alanya’da özellikle sahil kesimi ve alüvyon zemin üzerinde bulunan mahallelerde, yapı yaşı ve mühendislik hizmeti alıp almadığı gibi unsurların risk değerlendirmesinde öne çıktığını belirten Kaptanoğlu, kentsel dönüşüm ve yapı denetiminin önemini hatırlattı.



GAZİPAŞA-AKSU HATTI YAKINDAN İZLENMELİ



Kaptanoğlu, Gazipaşa ile Aksu arasındaki kıyı kesimine özel vurgu yaptı. “Bu yüzden Gazipaşa-Aksu arasındaki kıyı şeridinin 20-60 kilometre açıkları dikkatle gözlenmeli ve buradaki sismik aktivite yakından izlenmelidir” ifadelerini kullandı.



Uzman isim, Alanya ve çevresinde deprem riskine karşı bilimsel izleme çalışmalarının aralıksız sürdürülmesi ve mevcut yapıların güvenlik durumunun düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Özellikle açık deniz kaynaklı depremlerin kıyı yerleşimlerinde hissedilme süresi ve şiddetinin farklılık gösterebildiğini de sözlerine ekledi.



Deprem gerçeğinin Alanya için de göz ardı edilemeyeceğini ortaya koyan açıklamalar, hem yerel yönetimler hem de vatandaşlar açısından yapı güvenliği ve zemin etüdünün önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

