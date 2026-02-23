Alanya’da özellikle gayrimenkul satışları, turizm ödemeleri ve ticari işlemler nedeniyle sıkça yapılan yüksek tutarlı para transferlerinde yeni bir dönem başlıyor. 15 Mart itibarıyla, 400 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde en az 20 karakterlik açıklama yazılması zorunlu hale geliyor. Düzenleme, kayıt dışı ekonomi ve yasa dışı bahis finansmanıyla mücadele kapsamında hayata geçirilecek.



400 BİN TL SINIRI NASIL UYGULANACAK?



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), gün içinde tek seferde ya da parça parça yapılan ve toplamda 400 bin TL’yi aşan tüm transferlerde açıklama girilmesini zorunlu tutacak. Daha önce 200 bin TL olarak planlanan sınır, yapılan etki analizlerinin ardından 400 bin TL’ye çıkarıldı.



Uygulama şu kanalları kapsayacak:

İnternet bankacılığı

Mobil bankacılık uygulamaları

ATM üzerinden yapılan transferler

Toplam işlem tutarı 400 bin TL’yi aşarsa, kullanıcılar transferin amacını açık ve net şekilde belirtmek zorunda olacak.



AÇIKLAMA KISMINDA NE YAZILACAK?



Yeni sistemde açıklama bölümü boş geçilemeyecek. En az 20 karakterden oluşan ve işlemin mahiyetini net biçimde ortaya koyan ifadeler istenecek. Örneğin:



“Konut satış bedeli”

“Araç kaporası”

“Mal alım ödemesi”

Yetersiz veya belirsiz görülen açıklamalarda transfer işlemi gerçekleşmeyebilir. Bankalar, riskli ya da şüpheli işlemleri durdurma yetkisine sahip olacak.



YÜKSEK TUTARLARDA KADEMELİ UYGULAMA



Düzenleme yalnızca 400 bin TL ile sınırlı kalmayacak. Daha yüksek tutarlarda ek yükümlülükler devreye girecek:



2 milyon TL – 20 milyon TL arası: “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulacak.

20 milyon TL üzeri: Paranın kaynağına ilişkin ek bilgi ve belge talep edilecek.

Bu kapsamda bankalar, mevzuat çerçevesinde gerekli gördüğü durumlarda ek kontrol uygulayabilecek.



MASAK ÖNCÜLÜĞÜNDE HAYATA GEÇİYOR



Uygulama, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinasyonunda devreye alınacak. Temel hedef; kara para aklama, yasa dışı bahis finansmanı ve kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi güçlendirmek.



Alanya’da özellikle yüksek bedelli konut satışları, arsa devirleri ve sezon öncesi turizm ödemeleri yapan vatandaşların 15 Mart sonrası transfer işlemlerinde açıklama bölümünü eksiksiz doldurması gerekecek. Aksi halde işlemler gecikebilir ya da sistem tarafından reddedilebilir.



Yeni düzenleme, günlük bankacılık işlemlerini doğrudan etkileyeceği için vatandaşların transfer öncesi tutar ve açıklama kısmını dikkatle kontrol etmesi önem taşıyor.





