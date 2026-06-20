Türk televizyon ve sinema dünyasının tanınan isimlerinden 72 yaşındaki Menderes Samancılar, geçirdiği acil operasyonun ardından tedavi altına alındı. Oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, başarılı geçen ameliyatın ardından tedavisine hastane odasında devam ediliyor.

Sevenlerini endişelendiren ani gelişmenin ardından kişisel hesapları üzerinden bir fotoğraf paylaşan deneyimli oyuncu, sağlık durumuna ilişkin ilk bilgiyi kendisi duyurdu. Samancılar mesajında, "Operasyonumu gerçekleştiren kıymetli hocamız Yener İnce'ye ve güler yüzlü personele çok çok teşekkür ederim" ifadelerini kullanarak ameliyat sürecini yöneten ekibe minnettarlığını dile getirdi.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK MESAJLARI

Usta oyuncunun hastane yatağından paylaştığı kareye sanat camiasından kısa sürede çok sayıda geçmiş olsun dileği ulaştı. Ata Demirer, Ceyda Düvenci, Şebnem Bozoklu, Cem Davran, Seda Bakan, Ece Uslu, Süha Uygur ve Meltem Tuzcuoğlu gibi meslektaşları, yaptıkları yorumlarla Samancılar'ı yalnız bırakmadı.

EFSANE PROJELERİN ARANAN YÜZÜ

Kariyeri boyunca Asmalı Konak, Sıla, Asi, Hayat Devam Ediyor, Güvercin ve son olarak Ayrılık da Sevdaya Dahil gibi Türk televizyon tarihine damga vuran projelerde rol alan Samancılar, karakter oyunculuğundaki başarısıyla öne çıkıyor. 72 yaşındaki sanatçının nekahat dönemini tamamlamasının ardından taburcu edilmesi bekleniyor.