İran'ın güneyinde, Hürmüz Boğazı kıyısındaki Keşm Adası ile Bender Hamir kenti yakınlarında patlama sesleri duyulduğu bildirildi. İran basınında yer alan haberlerde, bölgede askeri hareketlilik yaşandığına ilişkin iddialar gündeme geldi. Patlama seslerinin kaynağına ilişkin farklı değerlendirmeler yapılırken, olayın deniz trafiğiyle bağlantılı olabileceği belirtildi.

KEŞM ADASI'NDA SAVAŞ UÇAĞI SESİ DUYULDUĞU BİLDİRİLDİ

İran basınında aktarılan bilgilere göre, Keşm Adası'nda yaşayan bazı kişiler savaş uçağı sesi duyduklarını bildirdi. Haberlerde, adaya füze benzeri iki cismin isabet ettiği yönünde iddialara da yer verildi. Söz konusu cisimlerin niteliği ve patlama sesleriyle bağlantısı hakkında kesin bilgi paylaşılmadı.

Patlama seslerinin duyulduğu belirtilen Bender Hamir, İran'ın Hürmüzgan eyaletinde, Basra Körfezi kıyısında bulunuyor. Keşm Adası ise Hürmüz Boğazı'nın batı girişinde yer alması nedeniyle bölgenin stratejik noktaları arasında gösteriliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA UYARI ATIŞI İHTİMALİ

İran basınındaki değerlendirmelerde, patlama seslerinin Hürmüz Boğazı'ndaki alternatif güney güzergâhını kullanmaya çalışan gemilere yönelik uyarı atışlarından kaynaklanmış olabileceği ifade edildi. Bu ihtimal, İran Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki deniz trafiğine yönelik güvenlik uygulamalarıyla ilişkilendirildi.

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi'ni Umman Körfezi ve Hint Okyanusu'na bağlayan stratejik bir su yolu olarak öne çıkıyor. Bölgedeki askeri gelişmeler, petrol ve doğal gaz taşımacılığı açısından uluslararası önem taşıyor.

KEŞM ADASI'NDA 3 KASIM'DA DA PATLAMALAR YAŞANDI

Anadolu Ajansının 3 Kasım 2026 tarihli haberine göre, İran resmi haber ajansı IRNA, Keşm Adası'nda kısa aralıklarla beş patlama sesi duyulduğunu bildirmişti. Haberde, bazı ada sakinlerinin gökyüzünde iki hava aracı gördüklerini aktardığı belirtilmişti.

Associated Press'in aynı döneme ilişkin haberinde ise ABD'li bir yetkili, Amerikan güçlerinin Hürmüz Boğazı çevresindeki İran hedeflerine sınırlı askeri saldırılar düzenlediğini açıklamıştı. Yetkili, operasyonun ABD unsurlarına yönelik karadan havaya füze tehdidine karşı gerçekleştirildiğini ifade etmişti.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA TANKERLERE YÖNELİK SALDIRI RAPORLARI

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), 6 Kasım 2026 tarihli bildiriminde, Umman'ın Khasab kenti açıklarının yaklaşık 16 deniz mili doğusunda seyreden bir tankerde patlama meydana geldiğini duyurdu. Kurumun açıklamasına göre, tankerin iskele tarafında su hattı seviyesinde patlama yaşandı.

UKMTO, tankerdeki mürettebatın güvende olduğunu ve geminin kendi imkânlarıyla yolculuğunu sürdürdüğünü bildirdi. Kurum, bölgeden geçiş yapan gemilere dikkatli seyretmeleri yönünde uyarıda bulundu.

UKMTO'nun 5 Kasım tarihli bir başka bildiriminde ise Katar'ın kuzeyindeki sularda bir tankere kimliği belirlenemeyen iki cismin isabet ettiği kaydedildi. Bu olaylara ilişkin bildirimler, Hürmüz Boğazı ve çevresindeki deniz güvenliği risklerinin sürdüğünü ortaya koydu.

HÜRMÜZ'DEKİ GELİŞMELER ENERJİ PİYASALARI İÇİN ÖNEMLİ

Hürmüz Boğazı, Körfez ülkelerinden uluslararası pazarlara gerçekleştirilen enerji sevkiyatında kritik rol oynuyor. Bu nedenle bölgedeki askeri hareketlilik, tanker taşımacılığı, deniz sigortası ve petrol tedarik zinciri açısından yakından takip ediliyor.

Türkiye de uluslararası petrol fiyatlarındaki değişimlerden etkilenen ülkeler arasında bulunuyor. Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığını aksatabilecek gelişmeler, küresel enerji maliyetleri üzerinden Türkiye'deki akaryakıt fiyatları açısından da önem taşıyor.