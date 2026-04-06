İstanbul Bahçelievler’de yaşanan olayda 28 yaşındaki Yonca Kölge, birlikte otele girdiği eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından 3 kişi gözaltına alındı.

OTELE BERABER GİRDİLER

İstanbul’un Bahçelievler ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi’nde meydana gelen olay, 3 Mart akşamı saat 19.25 sıralarında ortaya çıktı. İddiaya göre 3 çocuk annesi Yonca Kölge ile eski eşi Salih B., saat 13.30 civarında aynı otele giriş yaptı. Resepsiyon işlemlerinin ardından 305 numaralı odaya çıkan ikiliden Salih B.’nin saat 17.55 sıralarında otelden tek başına ayrıldığı tespit edildi.

YAKINLARI HABER ALAMAYINCA ORTAYA ÇIKTI

Kölge’den uzun süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kadının kaldığı oteli belirleyerek odaya girdi. İçeri giren ekipler, Yonca Kölge’nin bıçaklanmış halde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından genç kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemler sonrası ailesine teslim edilen cenaze, İstanbul’da toprağa verildi.

4 SAAT 25 DAKİKA DETAYI

Soruşturmada dikkat çeken detaylardan biri de otele giriş ve çıkış saatleri oldu. Yapılan incelemede, Kölge ile birlikte otele giren kişinin yaklaşık 4 saat 25 dakika sonra tek başına çıktığı belirlendi. Bu kişinin, Kölge’nin 3 yıl önce boşandığı eski eşi Salih B. olduğu tespit edildi.

Şüphelinin daha önce kasten yaralama ve hırsızlık suçlarından kaydı bulunduğu, ayrıca açık cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi. İddiaya göre Salih B., barışma bahanesiyle Kölge’yi otele çağırdı. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından cinayetin işlendiği değerlendiriliyor.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Salih B. ile birlikte olaya yardım ettiği belirlenen Burhan B. ve Mehmet B. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu olay… insanın aklını durduruyor bir yerde. Bir otel odası, birkaç saat… ve geriye 3 çocuğun annesiz kalması.

Son yıllarda artan eski eş cinayetleri ve kadınlara yönelik şiddet vakaları, benzer olayların tekrar yaşanmaması için alınacak önlemleri bir kez daha gündeme taşıdı. Özellikle koruma mekanizmalarının ne kadar etkin olduğu tartışılıyor.

Bir komşu anlatıyor mesela, “sessiz bir kadındı” diyor. Hep öyle denir zaten…

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.