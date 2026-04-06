KPSS öğrencilerine ders anlatıyordu… Sosyal medyada yakaladığı çıkışla mesleğini bıraktı, şimdi konuşulan rakam aylık 1 milyon TL’ye yaklaşıyor

Bir dönem sınıfta çekilen görüntüleriyle dikkat çeken Fidan Atalay, öğretmenlikten tamamen farklı bir yola girdi. Ekonomi alanında İngilizce dersler verdiği bilinen Atalay’ın, sosyal medyada yakaladığı popülerlik sonrası mesleğini bıraktığı öğrenildi.

Özellikle KPSS’ye hazırlanan öğrencilere yönelik dersleriyle tanınan Atalay, kısa sürede geniş bir kitleye ulaşınca rotasını değiştirdi. Şimdi ise dijital içerik üreticisi olarak gündemde.

DERS ANLATIMINDAN SOSYAL MEDYAYA GEÇİŞ

Atalay’ın sosyal medyada fenomen haline gelmesinin ardından aktif olarak ders vermeyi bıraktığı ifade ediliyor. Yerine, abonelik sistemi üzerinden içerik üretmeye başladığı belirtiliyor.

Bu değişim aslında son dönemde sık görülen bir tablo. Özellikle eğitim sektöründen sosyal medyaya geçiş yapan isimlerin sayısı artıyor. Ama bu kadar kısa sürede bu seviyeye çıkan… pek yok.

Birçok kişi hâlâ “nasıl oldu bu?” diye soruyor.

ABONE SAYISI VE GELİR DETAYI

İddialara göre Instagram abonelik sistemi üzerinden içerik paylaşan Atalay’ın abone sayısı 12 bin 100’e ulaştı. Aylık abonelik ücretinin ise 79,99 TL olduğu belirtiliyor.

Bu rakamlar üzerinden yapılan hesaplamaya göre Atalay’ın aylık kazancının yaklaşık 968 bin TL seviyesine çıktığı konuşuluyor.

Yani… bir öğretmen maaşıyla kıyaslandığında aradaki fark oldukça dikkat çekici.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

33 yaşındaki Atalay’ın elde ettiği bu gelir, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kimi kullanıcılar bu değişimi “başarı hikayesi” olarak değerlendirirken, kimi ise eğitim sektöründen uzaklaşmasını eleştirdi.

Özellikle “öğretmenlikten influencerlığa geçiş” konusu yeniden tartışma konusu haline geldi.

Bu arada… benzer geçişlerin önümüzdeki dönemde daha da artabileceği konuşuluyor. Çünkü ekonomik şartlar malum.