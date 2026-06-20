A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay karşısında aldığı yenilgi sonrası Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesi, teknik direktör Vincenzo Montella'nın geleceğini tartışmaya açtı. Avustralya ve Paraguay maçlarında beklenen sonuçların alınamaması, eleştirilerin doğrudan İtalyan çalıştırıcıya yönelmesine neden oldu.

Spor kulislerine yansıyan iddialara göre, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi, turnuvadaki başarısızlığın ardından teknik heyetle yolların ayrılması ihtimalini gündemine aldı. Henüz resmi bir adım atılmamış olsa da, federasyonun önümüzdeki günlerde kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapması bekleniyor.

MONTELLA OYUNCULARINI SAVUNDU

Turnuvaya erken veda edilmesinin ardından gözlerin çevrildiği teknik direktör Vincenzo Montella, maç sonu açıklamalarına göre faturayı futbolcularına kesmedi. Takımın her iki maçta da yeterli gol pozisyonu ürettiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, sahada sergilenen mücadeleden memnun olduğunu ifade etti.

Oyuncularının ellerinden gelen her şeyi yaptığını vurgulayan Montella, alınan sonuçları değerlendirirken "Kader bizden yana değildi" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, kamuoyundaki eleştiri dalgasını dindirmeye yetmedi.

YENİ YAPILANMA İDDİALARI NELER?

Dünya Kupası öncesinde büyük beklentiler içine giren taraftarlar, sosyal medya üzerinden teknik ekibe yönelik tepkilerini dile getirmeye devam ediyor. TFF'nin turnuva sonu raporlarını inceledikten sonra radikal bir karar alarak milli takımda yeni bir yapılanmaya gidebileceği öne sürülüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu cephesinden şu ana kadar resmi bir açıklama yayımlanmadı. Ancak spor kamuoyu, başarısızlıkla sonuçlanan Dünya Kupası serüveninin ardından federasyon yönetiminden gelecek nihai karara odaklanmış durumda.